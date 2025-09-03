Mavenir Meluncurkan Sistem Penagihan Konvergen Multi-Penyewa untuk Operator Karibia, SETAR

RICHARDSON, Texas, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud, hari ini mengumumkan keberhasilan penyelesaian dan peluncuran transformasi Sistem Penagihan Konvergennya (Converged Charging System, CCS) bagi SETAR, penyedia telekomunikasi layanan lengkap utama di negara Kepulauan Karibia, Aruba. CCS multi-penyewa berbasis cloud itu mendukung pengoperasian SETAR N.V. di Aruba dan memungkinkan SETAR menyediakan solusi “penagihan sebagai layanan (charging as a service)” bagi operator seluler KLA di pulau tetangganya, Bonaire.

Didukung oleh solusi Pemberdayaan Digital Mavenir (Mavenir’s Digital Enablement, MDE), sistem terpusat ini menggantikan infrastruktur penagihan lama SETAR yang bersifat spesifik untuk tiap pulau dengan sistem terpadu yang mendukung multi-penyewa. Sistem terbuka dan interoperabel itu, yang berbasis arsitektur terkontainerisasi sepenuhnya, dihosting di Aruba dan mampu menghasilkan penghematan CAPEX dan OPEX signifikan dengan menyederhanakan dan mengoptimalkan proses penagihan dan penerbitan tagihan yang dilakukan secara waktu nyata. SETAR juga akan mendapatkan keuntungan dari pengurangan biaya perangkat keras dan pemeliharaan yang signifikan, dengan perubahan yang disinkronkan secara otomatis untuk sistem di kedua pulau.

Sistem penagihan baru itu kini menghadirkan kemampuan penagihan online dan offline secara waktu nyata untuk seluruh portofolio layanan prabayar dan pascabayar SETAR di Aruba dan Bonaire melalui satu sistem konvergen. Peningkatan kemampuan transformatif ini memungkinkan SETAR untuk dengan mudah menyediakan rangkaian produk digital kepada pelanggannya dan memastikan kesiapan jaringan seluler generasi mendatang saat operator ini melanjutkan perjalanan transformasi jaringannya di Karibia.

Program modernisasi dan transformasi yang mencakup berbagai aspek ini berhasil dicapai dengan lancar oleh Mavenir lewat penggunaan Metode Penerapan Berkelanjutan (Continuous Deployment Methods) yang cepat dan tangkas. Tim Mavenir menstandardisasi dan mengoptimalkan kumpulan data SETAR yang ada, serta mengirimkan perangkat lunak ke laboratoriumnya secara tepat waktu untuk pengujian komprehensif. Hal ini memungkinkan operator bermigrasi dengan mulus dari sistem penagihan prabayar sebelumnya dan meluncurkan dengan keyakinan dan kendali penuh atas produktivitas dan kinerja sistem saat peluncuran dilakukan, sembari membantu memastikan kelangsungan bisnis tetap terjaga. Sistem ini diterapkan dalam konfigurasi aktif-aktif dan redundansi geografis di dua pusat data, sehingga menjamin ketersediaan layanan yang tinggi, ketahanan terhadap kegagalan, serta kemampuan pemulihan secara mulus tanpa gangguan.

Roland Croes, CEO SETAR, memberikan komentar: “Kemitraan jangka panjang kami dengan Mavenir memosisikan kami untuk meraih keuntungan maksimal dalam lanskap konektivitas generasi mendatang di Karibia. Peningkatan kemampuan penting pada penagihan konvergen di seluruh layanan prabayar dan pascabayar kami kini memungkinkan kami untuk langsung menyediakan layanan digital yang inovatif dan personal kepada pelanggan komunitas kepulauan kami di Aruba dan Bonaire. Bagi SETAR, Mavenir terus menjadi pendukung strategis dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan keunggulan layanan di dunia layanan digital yang bergerak dengan sangat cepat.”

Mavenir merupakan mitra teknologi jangka panjang dan tepercaya bagi SETAR, yang telah meningkatkan kemampuan jaringannya dengan menyediakan solusi infrastruktur pengiriman pesan, keamanan pengiriman pesan canggih, dan perutean. SETAR kini dilengkapi dengan kemampuan untuk memanfaatkan Open API Mavenir melalui platform MDE, yang memungkinkan operator untuk dengan mudah menambahkan produk dan layanan baru yang secara otomatis langsung terintegrasi ke dalam sistem penagihan baru dengan transparansi penuh dan tanpa memerlukan pelatihan ulang bagi staf manajemen pelanggan di sisi operasional.

Sandeep Singh, Senior Vice President dan General Manager untuk Digital Business Enablement di Mavenir, menambahkan: “Evolusi arsitektur utama pada platform MDE Mavenir yang terkontainerisasi sepenuhnya ini telah menghadirkan peluang monetisasi dan efisiensi yang sangat berarti bagi pelanggan kami, sehingga memungkinkan proses onboarding digital dan cepat untuk berbagai layanan inovatif baru melalui infrastruktur terpusat. Dengan beralih dari perangkat keras khusus yang ada di lokasi ke solusi penagihan yang dirancang khusus untuk cloud, SETAR kini dapat dengan cepat mengatur produk baru hanya melalui konfigurasi, tanpa harus melakukan pemrograman ulang. Kompleksitas yang berkurang, efisiensi operasional yang ditingkatkan, dan waktu peluncuran ke pasar yang dipercepat telah memperkuat kepemimpinan pasar dan kesiapan SETAR dalam menyongsong masa depan, sehingga mendorong nilai tambah dan pengalaman digital yang lebih kaya bagi pelanggan di Aruba dan Bonaire.”

