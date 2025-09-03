Mavenir, 카리브해 통신사 SETAR에 멀티 테넌트 통합 과금 시스템 상용화

리차드슨, 텍사스, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 클라우드 네이티브 네트워크 인프라 제공 기업인 마베니어(Mavenir)가 아루바(Arub아루바 (화국의 대표 통신사 SETAR의 통합 과금 시스템(Converged Charging System, CCS) 전환을 성공적으로 완료하고 가동을 시작했다고 오늘 발표했다. 이번 클라우드 네이티브 멀티 테넌트 CCS는 아루바의 SETAR N.V. 운영을 지원하며, 이웃 섬인 보네르(Bonaire)의 이동통신사 KLA에 “서비스형 과금(Charging as a Service)” 솔루션을 제공할 수 있도록 지원하게 된다.

Mavenir의 디지털 이네이블먼트(MDE) 솔루션 기반의 중앙집중식 시스템은 SETAR의 섬별 레거시 과금 인프라를 대체하여 통합 멀티 테넌시 시스템으로 전환했다. 완전 컨테이너화된 아키텍처를 기반으로 한 개방형·상호운용 가능한 시스템은 아루바에 호스팅되며, 실시간 과금 및 청구 운영을 간소화·최적화함으로써 CAPEX 및 OPEX 절감을 크게 이끌어낸다. 또한 SETAR는 하드웨어 및 유지보수 부담을 대폭 줄일 수 있고, 변경 사항은 두 섬의 시스템에 자동으로 동기화된다.

새로운 과금 시스템은 이제 아루바와 보네르 전역에서 SETAR의 선불·후불 상품 전체 포트폴리오를 단일 통합 시스템을 통해 실시간 온라인 및 오프라인 과금 기능으로 제공하고 있다. 이번 혁신적 업그레이드는 SETAR가 가입자들에게 디지털 제품군을 손쉽게 제공할 수 있게 하며, 카리브해 지역에서 진행 중인 네트워크 전환 여정 속에서 차세대 모바일 네트워크 준비 태세를 갖추도록 보장한다.

이 다각적인 현대화 및 전환 프로그램은 Mavenir가 빠르고 민첩한 지속적 배포(Continuous Deployment) 방식을 통해 원활히 달성했다. Mavenir 팀은 SETAR의 기존 데이터 세트를 표준화·최적화하고, 포괄적 테스트를 위해 예정된 일정에 맞춰 소프트웨어를 연구실에 제공했다. 이를 통해 SETAR는 기존 선불 과금 시스템에서 매끄럽게 마이그레이션하고, 릴리스 생산성과 성능에 대한 완전한 자신감과 통제 속에 서비스를 시작할 수 있었으며, 동시에 비즈니스 연속성을 보장할 수 있었다. 해당 시스템은 액티브-액티브(Active-Active), 지리적 중복(Geo-Redundant) 구성으로 두 개의 데이터센터에 배치되어, 높은 가용성, 장애 허용(fault tolerance), 원활한 페일오버 기능을 보장한다.

SETAR의 Roland Croes CEO는 “Mavenir와의 장기적 파트너십은 카리브해 차세대 커넥티비티 환경에서 우리에게 최대의 이점을 제공하고 있다. 선불·후불 서비스를 아우르는 이번 통합 과금 시스템 업그레이드를 통해 이제 우리는 아루바와 보네르 섬 지역 고객들에게 혁신적이고 개인화된 디지털 서비스를 즉시 제공할 수 있게 되었다. SETAR에게 Mavenir는 빠르게 변화하는 디지털 서비스 세계에서 비즈니스 성장과 서비스 우수성을 가능케 하는 전략적 동반자로 계속 자리매김하고 있다.”고 밝혔다.

Mavenir는 이미 메시징 인프라, 고급 메시징 보안 및 라우팅 솔루션을 통해 SETAR의 네트워크 역량을 확장해 온 장기적이고 신뢰할 수 있는 기술 파트너이다. 이번 전환으로 SETAR는 이제 Mavenir의 MDE 플랫폼 내 오픈 API를 활용할 수 있게 되어, 신규 상품과 서비스를 투명하게, 그리고 운영 측면에서 별도의 고객 관리 재교육 없이도 자동으로 신규 과금 시스템에 연동·제공할 수 있는 역량을 갖추게 되었다.

Mavenir 디지털 비즈니스 이네이블먼트 부문 수석부사장이자 총괄 책임자인 Sandeep Singh은 “Mavenir의 완전 컨테이너화된 MDE 플랫폼으로의 핵심 아키텍처 진화는 이미 고객에게 혁신적 효율성과 수익화 기회를 제공하고 있다. 이를 통해 중앙집중식 인프라를 기반으로 혁신적인 신규 서비스의 신속하고 디지털화된 온보딩이 가능해졌다. 온프레미스 전용 하드웨어에서 벗어나 클라우드 전용 과금 솔루션으로 전환함으로써, SETAR는 이제 하드 코딩 없이 단순한 설정(Configuration)만으로 신제품을 신속히 구성할 수 있습니다. 복잡성 감소, 운영 효율성 강화, 시장 출시 속도 가속화는 SETAR의 시장 리더십과 미래 대비 역량을 더욱 공고히 했으며, 아루바와 보네르 전역의 가입자들에게 더 큰 가치와 풍부한 디지털 경험을 제공하게 되었다.”고 밝혔다.

Mavenir는 클라우드 네이티브, AI 기반, 친환경 설계 솔루션으로 오늘날 네트워크의 미래를 만들어가며, 통신사업자들이 5G의 이점 실현과 지능형·자동화·프로그래머블 네트워크 구축을 가능하게 하고 있다. 오픈랜(Open RAN) 개척자이자 업계의 혁신자로서, Mavenir의 수상 경력에 빛나는 솔루션은 전 세계 이동통신망에서 자동화와 수익화를 실현하고 있으며, 120개국 이상에서 300여 개 통신 서비스 제공업체(CSP)의 소프트웨어 네트워크 전환 가속화를 지원하고 있다. 이들 CSP는 전 세계 가입자의 50% 이상을 서비스하고 있다.

