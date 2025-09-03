Mavenir Lancar Sistem Pengecasan Konvergen Berbilang Penyewa untuk Pengendali Telekomunikasi Caribbean, SETAR

RICHARDSON, Texas, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian berasaskan awan, hari ini mengumumkan kejayaan pelaksanaan dan pelancaran langsung sistem pengecasan konvergen (CCS) untuk SETAR, penyedia telekomunikasi penuh utama di negara kepulauan Caribbean, Aruba. Sistem CCS asli berasaskan awan dan berbilang penyewa ini menyokong operasi SETAR N.V. di Aruba dan membolehkan SETAR menawarkan penyelesaian “pengecasan sebagai perkhidmatan” kepada pengendali mudah alih KLA di pulau jiran, Bonaire.

Dikuasakan oleh penyelesaian Digital Enablement (MDE) daripada Mavenir, sistem berpusat ini menggantikan infrastruktur pengecasan lama SETAR yang khusus untuk setiap pulau dengan sistem bersatu berbilang penyewa. Sistem terbuka dan boleh saling kendali ini dibangunkan berasaskan seni bina kontena sepenuhnya dan dihoskan di Aruba, sekali gus menghasilkan penjimatan ketara dalam perbelanjaan modal (CAPEX) dan operasi (OPEX) dengan memperkemas serta memudahkan proses pengecasan dan pengebilan masa nyata. SETAR turut bakal menikmati pengurangan besar dalam kos perkakasan dan penyelenggaraan, dengan perubahan sistem yang disegerakkan secara automatik untuk kedua-dua pulau.

Sistem pengecasan baharu ini kini menyokong keupayaan pengecasan dalam talian dan luar talian secara masa nyata bagi keseluruhan portfolio prabayar dan pascabayar SETAR di Aruba dan Bonaire melalui satu sistem konvergen. Naik taraf transformatif ini membolehkan SETAR menawarkan rangkaian produk digital kepada para pelanggan dengan lebih mudah, serta memastikan kesediaan rangkaian mudah alih generasi baharu selaras dengan usaha berterusan pengendali ini dalam transformasi rangkaiannya di rantau Caribbean.

Program pemodenan dan transformasi pelbagai dimensi ini telah berjaya dilaksanakan dengan lancar oleh Mavenir melalui kaedah Penempatan Berterusan yang pantas dan tangkas. Pasukan Mavenir telah menyeragamkan dan mengoptimumkan set data sedia ada milik SETAR serta menghantar perisian ke makmal ujian mengikut jadual untuk ujian menyeluruh. Pendekatan ini membolehkan SETAR beralih daripada sistem pengecasan prabayar lama dengan lancar dan melancarkan sistem baharu dengan penuh keyakinan serta kawalan terhadap produktiviti dan prestasi pelaksanaan, sambil memastikan kesinambungan operasi perniagaan. Sistem ini telah ditempatkan dalam konfigurasi aktif-aktif yang mempunyai kelebihan geo-redundan merentasi dua pusat data, bagi menjamin ketersediaan tinggi, toleransi terhadap kerosakan dan keupayaan pemulihan automatik yang lancar.

Roland Croes, Ketua Pegawai Eksekutif SETAR, berkata: “Kerjasama jangka panjang kami dengan Mavenir meletakkan kami dalam kedudukan terbaik untuk meraih kelebihan maksimum dalam landskap kesalinghubungan generasi baharu di rantau Caribbean. Naik taraf penting kepada sistem pengecasan konvergen merentasi perkhidmatan prabayar dan pascabayar kami kini membolehkan kami menyediakan perkhidmatan digital yang inovatif dan diperibadikan kepada komuniti pelanggan kami di Aruba dan Bonaire dengan serta-merta. Bagi SETAR, Mavenir terus menjadi pemacu strategik kepada pertumbuhan perniagaan dan kecemerlangan perkhidmatan dalam dunia perkhidmatan digital yang pesat berkembang.”

Mavenir merupakan rakan teknologi jangka panjang yang dipercayai oleh SETAR, setelah berjaya memperkukuh keupayaan rangkaiannya melalui infrastruktur pemesejan, keselamatan pemesejan lanjutan dan penyelesaian penghalaan. Kini, SETAR dilengkapi untuk memanfaatkan Open API daripada Mavenir melalui platform MDE, yang membolehkan pengendali menambah produk dan perkhidmatan baharu secara automatik ke dalam sistem pengecasan baharu dengan ketelusan penuh tanpa memerlukan latihan semula pengurusan pelanggan di peringkat operasi.

Sandeep Singh, Naib Presiden Kanan dan Pengurus Besar bagi Digital Business Enablement Mavenir, menambah: “Evolusi seni bina utama kepada platform MDE Mavenir yang berasaskan kontena sepenuhnya ini telah mula membawa tahap kecekapan serta peluang pengewangan yang mengubah permainan untuk pelanggan kami, dengan membolehkan pelancaran perkhidmatan baharu secara digital dan pantas melalui infrastruktur berpusat. Dengan beralih daripada perkakasan khusus di premis kepada penyelesaian pengecasan yang dibina khas untuk awan, SETAR kini boleh mengkonfigurasi produk baharu dengan pantas hanya melalui tetapan konfigurasi, tanpa perlu pengekodan manual. Pengurangan kerumitan, peningkatan kecekapan operasi dan pemendekan masa ke pasaran telah memperkukuh kedudukan SETAR sebagai peneraju pasaran serta kesediaannya untuk masa depan, sekali gus memberikan nilai tambahan dan pengalaman digital yang lebih kaya kepada pelanggan di Aruba dan Bonaire.”

