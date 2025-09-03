Mavenir เริ่มใช้งานระบบการชาร์จหลายผู้เช่าแบบรวมศูนย์สำหรับผู้ให้บริการในแคริบเบียน SETAR

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟ ประกาศความสำเร็จในการดำเนินการเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานระบบการชาร์จแบบรวมศูนย์ (CCS) สำหรับ SETAR ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครบวงจรหลักในประเทศเกาะอารูบาในแคริบเบียน ระบบ CCS ที่รองรับหลายผู้เช่าซึ่งเป็นระบบคลาวด์เนทีฟกำลังสนับสนุนการดำเนินงานของ SETAR N.V. ในอารูบา และช่วยให้ SETAR สามารถเสนอ "บริการชาร์จ" สำหรับผู้ให้บริการมือถือ KLA ในเกาะโบแนร์ที่อยู่ใกล้เคียง
ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยโซลูชัน Digital Enablement (MDE) ของ Mavenir แทนที่โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จเก่าที่ใช้เฉพาะบนเกาะของ SETAR ด้วยระบบที่รวมศูนย์และรองรับหลายผู้เช่า ระบบที่เปิดกว้างและสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมที่เป็นคอนเทนเนอร์ครบวงจร มีแม่ข่ายในอารูบาและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุน (CAPEX) และค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX) อย่างมีนัยสำคัญ โดยการปรับปรุงและทำให้กระบวนการการชาร์จและการเรียกเก็บเงินแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบง่าย SETAR ยังจะได้รับประโยชน์จากการลดลงอย่างมากในค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และการบำรุงรักษา โดยการเปลี่ยนแปลงจะซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติสำหรับระบบของทั้งสองเกาะ
ระบบการชาร์จใหม่ตอนนี้สามารถให้บริการการชาร์จออนไลน์และออฟไลน์แบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ SETAR ทั้งแบบเติมเงินและหลังการใช้งานในอารูบาและโบแนร์ ผ่านระบบเดียวที่รวมศูนย์ การอัปเกรดครั้งนี้ทำให้ SETAR สามารถให้บริการชุดผลิตภัณฑ์ดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างง่ายดาย และยังมั่นใจได้ว่าระบบเครือข่ายมือถือยุคถัดไปพร้อมใช้งานในขณะที่ผู้ให้บริการยังคงเดินหน้าการปรับปรุงเครือข่ายในแคริบเบียนต่อไป
โครงการการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงหลายด้านนี้ประสบผลสำเร็จอย่างราบรื่นโดย Mavenir ด้วยวิธีการติดตั้งแบบต่อเนื่องที่รวดเร็วและคล่องตัว ทีมงานของ Mavenir ได้ปรับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลชุดเดิมของ SETAR และส่งซอฟต์แวร์ไปยังห้องปฏิบัติการของ SETAR ตามกำหนดเวลาเพื่อดำเนินการทดสอบอย่างครบถ้วน การดำเนินการนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถย้ายจากระบบการชาร์จแบบเติมเงินเดิมไปยังระบบใหม่ได้อย่างราบรื่น โดยเปิดตัวระบบใหม่ด้วยความมั่นใจ พร้อมควบคุมประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานของการเปิดตัวได้อย่างเต็มที่ และยังช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด ระบบได้รับการติดตั้งในรูปแบบแอกทีฟ-แอกทีฟ และมีการสำรองข้อมูลทางภูมิศาสตร์ข้ามสองศูนย์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความพร้อมใช้งานสูง ความทนทานต่อข้อผิดพลาด และสามารถสลับระบบได้อย่างราบรื่นในกรณีที่เกิดปัญหา
Roland Croes, CEO ของ SETAR กล่าวว่า "ความร่วมมือระยะยาวของเรากับ Mavenir กำลังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เรา สำหรับการเติบโตสูงสุดในยุคการเชื่อมต่อรุ่นถัดไปในแคริบเบียน การอัปเกรดครั้งสำคัญนี้ในการรวมระบบการชาร์จสำหรับบริการทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือน ทำให้เราสามารถมอบบริการดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในชุมชนบนเกาะอารูบาและโบแนร์ได้ทันที สำหรับ SETAR แล้ว Mavenir ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและความเป็นเลิศในการให้บริการในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว"
Mavenir เป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีระยะยาวที่ได้รับความไว้วางใจจาก SETAR โดยได้เสริมความสามารถของเครือข่ายด้วยโครงสร้างพื้นฐานการส่งข้อความ ความปลอดภัยการส่งข้อความขั้นสูง และโซลูชันการกำหนดเส้นทางข้อความ ตอนนี้ SETAR พร้อมที่จะใช้ Open APIs ของ Mavenir ภายในแพลตฟอร์ม MDE ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ได้อย่างราบรื่น โดยที่ระบบการชาร์จใหม่จะจัดเตรียมข้อมูลอัตโนมัติอย่างโปร่งใส และไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมการจัดการลูกค้าอีกรอบภายในฝ่ายปฏิบัติการ
Sandeep Singh รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเสริมสร้างธุรกิจดิจิทัลของ Mavenir กล่าวว่า "การพัฒนาเชิงสถาปัตยกรรมครั้งสำคัญนี้ในแพลตฟอร์ม MDE ที่ใช้คอนเทนเนอร์แบบครบวงจรของ Mavenir กำลังนำประสิทธิภาพที่จะพลิกโฉมและมอบโอกาสการสร้างรายได้ให้ลูกค้าของเรา ทำให้สามารถเปิดใช้งานบริการใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วและเป็นแบบดิจิทัลผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่รวมศูนย์" SETAR ย้ายจากการใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะที่ตั้งอยู่ภายในองค์กรไปสู่โซลูชันการชาร์จที่ออกแบบมาเพื่อคลาวด์โดยเฉพาะ ตอนนี้จึงสามารถกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่การตั้งค่า ไม่ต้องใช้การเขียนโค้ดแบบตายตัว ความซับซ้อนที่ลดลง ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และเวลาการออกสู่ตลาดที่เร็วขึ้น ช่วยเสริมความเป็นผู้นำในตลาดและความพร้อมสำหรับอนาคตของ SETAR ซึ่งขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มและประสบการณ์ดิจิทัลที่หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการในอารูบาและโบแนร์
