Mavenir 正式上线面向加勒比运营商 SETAR 的多租户融合计费系统

理查森，德克萨斯州, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云原生网络基础设施提供商 Mavenir 今日宣布，已成功完成并正式上线了融合计费系统 (CCS) 改造项目，为加勒比海岛国阿鲁巴的全方位电信服务主要提供商 SETAR 提供支持。这款云原生多租户融合计费系统目前正为阿鲁巴的 SETAR N.V. 运营提供支持，并使 SETAR 能够向邻近的博内尔岛移动运营商 KLA 提供“计费即服务” (Charging as a Service) 解决方案。

这套集中式系统依托 Mavenir 的数字赋能 (MDE) 解决方案，将 SETAR 以往针对各岛屿的传统计费基础设施升级为统一的多租户系统。这款可互操作式开放系统基于全容器化架构，部署于阿鲁巴，可通过优化和简化实时计费与结算运营流程，大幅节约资本支出 (CAPEX) 和运营支出 (OPEX)。SETAR 还将受益于大幅降低的硬件和维护开销，同时实现两座岛屿系统自动同步变更。

现如今，借助单一融合平台，这套全新计费系统正在为 SETAR 在阿鲁巴和博内尔的所有预付费及后付费业务提供实时线上与线下计费功能。通过此次变革性升级，SETAR 能够轻松向用户提供完整的数字产品套件，并确保在运营商持续推进加勒比地区网络转型的过程中，为下一代移动网络做好技术准备。

Mavenir 通过快速灵活的持续部署方法，顺利完成了这一多方位现代化与转型计划。在此过程中，Mavenir 团队对 SETAR 的现有数据集进行了标准化与优化，并按计划将软件交付至实验室，以便进行全面测试。这一升级使运营商得以顺利迁移出此前的预付费计费系统，在完全掌控发布效率与性能的前提下自信上线，同时保障业务连续运行。该系统以主动-主动、地理冗余的方式部署于两个数据中心，确保其高度可用、具备容错能力，并实现无缝故障切换。

SETAR 首席执行官 Roland Croes 表示：“与 Mavenir 的长期合作关系，正在使我们在加勒比地区的下一代互联网格局中获得最大优势。现如今，凭借此次对预付费与后付费服务的关键性融合计费升级，我们能够即时向阿鲁巴和博内尔的岛屿社区客户提供个性化创新数字服务。在飞速发展的数字服务领域，作为战略性合作伙伴，Mavenir 将继续推动 SETAR 的业务增长，提升服务品质。”

作为 SETAR 长期且值得信赖的技术合作伙伴，Mavenir 已通过提供信息收发基础设施、先进的消息安全及路由解决方案，进一步强化了自身的网络能力。SETAR 现已能够利用 Mavenir 在 MDE 平台中的开放 API，使运营商能够无缝添加新产品和服务，这些新增内容将自动接入新的计费系统，实现全程透明，同时在运营端无需对客户管理进行额外培训。

Mavenir 数字业务赋能高级副总裁兼总经理 Sandeep Singh 补充道：“Mavenir 全容器化 MDE 平台的这一关键架构发展，已为客户带来颠覆性的效率提升与变现机会，使其能够通过集中式基础设施，以数字化方式快速上线创新服务。通过将计费系统从本地专用硬件迁移至专为云环境打造的解决方案，SETAR 现在可以完全通过配置快速上线新产品，无需进行硬编码。系统复杂度降低、运营效率提升、产品上市速度加快，使 SETAR 进一步巩固其市场领导地位并增强未来应变能力，同时为阿鲁巴和博内尔的用户创造更多价值，营造更丰富的数字化体验。”

