Mavenir 為加勒比海營運商 SETAR 上線多租戶融合計費系統

理查森，德州, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 今日宣佈，其為加勒比海島國阿魯巴主要全方位電訊服務供應商 SETAR 進行的融合計費系統 (CCS) 轉型已成功完成並上線運作。此雲端原生多租戶 CCS 正支援 SETAR N.V. 在阿魯巴的營運，讓 SETAR 能為鄰近島嶼波奈的流動服務營運商 KLA 提供「計費即服務」解決方案。

在 Mavenir 數碼賦能 (MDE) 解決方案的推動下，該集中式系統以統一的多租戶系統取代 SETAR 原有針對單一島嶼的傳統計費基礎設施。此建基於全容器化架構的開放系統可以互通，在阿魯巴託管，並透過簡化及精簡即時計費和帳務操作，大幅節省資本支出 (CAPEX) 和營運支出 (OPEX)。SETAR 也將得益於硬件和維護間接成本的大幅下降，而兩個島嶼的系統變更還能自動同步。

新計費系統現正透過單一融合系統，為 SETAR 於阿魯巴和波奈的完整預付和後付產品組合提供即時線上線下計費功能。這場轉型升級讓 SETAR 能夠毫不費力地向用戶提供數碼產品套裝，並在該營運商持續進行加勒比海地區網絡轉型之際，確保其為新一代流動網絡預先作好準備。

Mavenir 運用迅速敏捷的持續部署方法，順利完成這項多方面的現代化與轉型計劃，Mavenir 團隊標準化並優化 SETAR 現有資料集，並如期將軟件交付至其實驗室以作全面測試。這讓該營運商能夠無縫地從舊有的預付費計費系統遷移出來，並在完全掌握發佈生產力與效能的前提下充滿信心地啟動，同時有助確保業務持續運作。系統採用雙活躍異地冗餘配置，部署於兩個資料中心，從而確保高可用性、容錯能力及無縫的故障轉移功能。

SETAR 行政總裁 Roland Croes 評論道：「我們與 Mavenir 的長期合作夥伴關係，讓我們在加勒比海的下一代連通領域中取得最大優勢。此次對我們預付和後付服務的融合計費關鍵升級，現在使我們能夠即時為阿魯巴和波奈的島嶼社區客戶提供個人專屬的創新數碼服務。對 SETAR 而言，在變化萬千的數碼服務世界中，Mavenir 持續是業務增長和服務卓越的策略推動者。」

Mavenir 是 SETAR 值得信賴的長期技術合作夥伴，已透過訊息基礎設施、進階訊息安全性和路由解決方案增強網絡能力。SETAR 現已具備運用 MDE 平台中 Mavenir 開放 API 的能力，讓該營運商得以無縫地添加新產品及服務。這些產品及服務會自動配置到新計費系統中，完全透明，而在營運方面也不必對客戶管理作重新培訓。

Mavenir 數碼業務賦能高級副總裁兼總經理 Sandeep Singh 補充道：「Mavenir 全容器化 MDE 平台的此項關鍵架構演進，已為客戶帶來顛覆破格的高速效率和獲利機會，憑著集中式基礎設施實現創新服務的快速數碼化導入。透過從內部部署專用硬件轉為雲端專用的計費解決方案，SETAR 現在可以純粹透過配置而非硬編碼來迅速配置新產品。過程簡化、操作效率提升、上市時間加速，已能夠鞏固 SETAR 的市場領導地位，為未來進一步作好準備，給阿魯巴和波奈的用戶推動附加價值，帶來更豐富的數碼體驗。」

