Royalton Riviera Cancun presentará una experiencia todo incluido reimaginada junto a Royalton Hotels & Resorts

CANCÚN, México, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La recientemente formada Royalton Hotels & Resorts anunció hoy que asumirá oficialmente la gestión de Royalton Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino, y Royalton Hideaway Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, a partir del 7 de diciembre de 2025.

Esta transición se da tras un programa integral de transformación multimillonario que ha reimaginado las suites, restaurantes, espacios sociales y áreas públicas para ofrecer una experiencia fresca y moderna. Bajo la dirección de Royalton Hotels & Resorts, ambos resorts abrirán un nuevo capítulo definido por un diseño contemporáneo, una propuesta gastronómica dinámica y una visión redefinida del todo incluido.

“Royalton Riviera Cancun ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos de los viajeros de todo el mundo”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Royalton Hotels & Resorts. “Con Royalton Hotels & Resorts ahora al frente, y respaldados por una significativa inversión, estamos entusiasmados de traer una nueva visión que eleva todo lo que nuestros huéspedes y socios ya valoran en una propiedad que ha definido la región.”

Ubicados frente a la costa de la Riviera Cancún, ambos resorts todo incluido están entrando en la fase final de esta transformación, y las reservas para estancias a partir del 7 de diciembre de 2025 disfrutarán de estos espacios reimaginados. Los huéspedes pronto podrán disfrutar de suites actualizadas, áreas sociales revitalizadas y una propuesta gastronómica ampliada en sus restaurantes de autor, complementadas con piscinas y espacios públicos modernizados.

Entre los aspectos más destacados se encuentra la categoría Diamond Club™, que ofrece salones privados, áreas exclusivas en la playa y servicio de mayordomo personalizado, así como la actualización de las suites del edificio Chairman, diseñadas para quienes buscan el más alto nivel de espacio, privacidad y sofisticación. Como parte de esta nueva etapa, ambos resorts continuarán su afiliación Autograph Collection, lo que permitirá a los huéspedes acceder a los beneficios de Marriott Bonvoy mientras se presenta una identidad Royalton redefinida.

Royalton Hideaway Riviera Cancun seguirá ofreciendo exclusividad solo para adultos, mientras que Royalton Riviera Cancun dará la bienvenida a familias multigeneracionales con espacios concebidos para la conexión. Desde propuestas de bienestar personalizadas hasta una oferta gastronómica y de entretenimiento elevada, el debut en diciembre marcará el inicio de una nueva era para los resorts más emblemáticos de la Riviera Cancún.

Royalton Hotels & Resorts es una compañía líder en hospitalidad todo incluido con un portafolio selecto de 24 resorts en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno ofreciendo una experiencia distintiva e inmersiva.

El portafolio también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton que invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de memorabilia icónica, así como Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com.

