Zena AI de ZenaTech lanza una iniciativa de computación cuántica para aplicaciones de drones de defensa y seguridad nacional de EE. UU.

VANCOUVER, Columbia Británica, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció que su filial centrada en defensa, Zena AI Inc., iniciará actividades de computación cuántica y una iniciativa insignia denominada “Eagle Eye.” Esta iniciativa integrará drones con inteligencia artificial, datos históricos y en tiempo real y computación cuántica para ofrecer una gran cantidad de perspectivas previsivas, soluciones de toma de decisiones aceleradas y rendimiento optimizado y mejorado para aplicaciones de agencias de defensa y seguridad nacional de EE. UU.

Zena AI, Inc. fuer formada exclusivamente para atender las necesidades de la comunidad de defensa de Estados Unidos, proporcionando soluciones avanzadas con inteligencia artificial (IA) y ahora potenciadas con computación cuántica para abordar desafíos de misión crítica. Al alinear el mandato de defensa de Zena AI con el trabajo de I + D de ZenaTech en computación cuántica y sus drones ZenaDrone, la empresa se está posicionando para ofrecer capacidades incomparables en seguridad nacional, logística militar, simulación de campo de batalla y ciberseguridad.

"La fusión de computación cuántica y tecnología avanzada de drones con inteligencia artificial (IA) redefinirá las operaciones de defensa y planeamos estar a la vanguardia de esta transformación", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "La visión de Zena AI y nuestra iniciativa Eagle Eye es proporcionar operaciones potentes, más inteligentes, más rápidas y más seguras específicamente para la comunidad de defensa de EE. UU. Al combinar datos de drones en tiempo real con inteligencia de defensa histórica, podemos ofrecer perspectivas previsivas, acelerar la toma de decisiones y optimizar la logística militar, mientras garantizamos comunicaciones seguras y una mayor concienciación situacional. Con la misma importancia, esta iniciativa puede ayudar a mejorar la capacitación y la planificación de escenarios a través de simulaciones de alta fidelidad, brindando a los operadores de defensa y seguridad nacional la ventaja decisiva que necesitan para mantenerse por delante de las amenazas en evolución".

Se espera que las futuras amenazas aéreas a la defensa nacional y la seguridad nacional continúen aumentando debido a la proliferación de interferencias de GPS, piratería informática o el uso de enjambres de drones para interrumpir las operaciones. Para mantener a las personas seguras, las agencias gubernamentales y de defensa necesitan drones que sean más inteligentes, más seguros y capaces de trabajar juntos en grandes cantidades. La inteligencia artificial puede ayudar a que los drones reconozcan rápidamente los riesgos, se coordinen en grupos y operen con menor control directo, mientras que la tecnología cuántica puede proporcionar mayor seguridad, navegación confiable y mejor planificación incluso cuando los sistemas están bajo ataque. Al combinar estos avances, los drones pueden apoyar las misiones militares en el extranjero, así como las tareas nacionales como la seguridad fronteriza, la respuesta a desastres y la protección de infraestructuras críticas, asegurando respuestas más rápidas y una protección más fuerte frente a las amenazas en evolución.

Zena AI Inc. fue creada como el centro dedicado de inteligencia artificial de ZenaDrone en Estados Unidos, centrándose exclusivamente en el desarrollo de tecnologías de próxima generación para aplicaciones militares, de seguridad nacional y de misiones aliadas. El centro de desarrollo de Zena AI mejorará las plataformas ISR (inspección, vigilancia y reconocimiento) y otros sistemas de drones con inteligencia artificial (IA) relacionados de ZenaDrone, al mismo tiempo que ampliará su equipo de ingenieros y especialistas estadounidenses de primer nivel en software de IA. La empresa planea asegurar la ubicación de una oficina del centro de desarrollo y contratar un equipo inicial de ingenieros especializados antes de finales de año.

La computación cuántica es un campo emergente de la informática de vanguardia que aprovecha las propiedades únicas de la mecánica cuántica para resolver problemas más allá de las capacidades de incluso las computadoras clásicas más potentes. La computación cuántica permite el procesamiento de problemas matemáticos masivamente complejos y conjuntos de datos masivos y en tiempo real, como enjambres de drones, a velocidades exponencialmente más rápidas.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de soluciones de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

