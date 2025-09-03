Facephi nombrada proveedor de referencia por Gartner(R)en el Market Guide for User Authentication 2025

El informe realizado por la consultora Gartner ® certifica la labor de Facephi como proveedor de soluciones innovadoras dirigidas a la identidad y verificación de identidad. Además, ha destacado en el Hype Cycle for Digital Identity 2025

La tecnológica consolida así su trayectoria por dos años consecutivos cómo proveedor de innovación y tecnología de confianza centrada en el usuario

ALICANTE, España, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Facephi, empresa española especializada en verificación de identidad digital, ha sido incluida por la consultora internacional Gartner® como Representative Vendor en el Market Guide for User Authentication 2025, además la tecnológica alicantina forma parte del Hype Cycle for Digital Identity 2025.

Facephi unifica la biometría facial, dactilar y de voz con la detección pasiva de vida y analítica del comportamiento para ayudar a los bancos a reforzar la autenticación en banca y sectores regulados sin sacrificar la experiencia del usuario.

La compañía, con clientes en más de 30 países, refuerza así su posición como uno de los proveedores de referencia en autenticación digital, un mercado en plena expansión impulsado por el auge del fraude online y la presión de nuevas exigencias regulatorias.

Un ecosistema unificado de identidad digital

Según el informe de Gartner®, “para 2029, las organizaciones que implementen MFA resistente al phishing experimentarán un 80 % menos de brechas de seguridad basadas en credenciales que aquellas que aún dependen de métodos tradicionales” (Gartner, Market Guide for User Authentication 2025, fecha de publicación 11 de agosto de 2025).

En este contexto, la propuesta de Facephi gana relevancia: la compañía unifica en un único flujo la autenticación por rostro, voz y huella digital, con detección pasiva de signos vitales y análisis de riesgo conductual. Todo ello se orquesta en una plataforma KYC disponible en despliegue cloud, híbrido u on-premise, lo que permite a bancos y empresas reguladas combinar seguridad de grado bancario con una experiencia de usuario sin fricciones.

A diferencia de las soluciones tradicionales, Facephi unifica la detección multibiométrica, conductual y pasiva de la vitalidad en una plataforma fluida y conforme a la normativa, lo que reduce la apropiación de cuentas y el fraude digital al tiempo que preserva la experiencia del usuario. Del mismo modo, la tecnológica alicantina ofrece un innovador sistema de autenticación biométrica a bancos e industrias reguladas para lograr hacer frente a las sofisticadas amenazas cibernéticas y al aumento del fraude digital.

Una tendencia imparable

“Los métodos de autenticación heredados no pueden seguir el ritmo de las amenazas cibernéticas y el fraude digital”, señala Javier Mira, CEO de Facephi. “La presencia en los informes de Gartner® refuerza nuestra apuesta por una identidad digital centrada en el usuario, donde la biometría, la orquestación de KYC y el análisis conductual trabajan juntos para reforzar la seguridad sin sacrificar la experiencia”.

Además, Facephi está alineada con estas tendencias al ofrecer autenticación sin contraseñas (passwordless authentication), autenticación multi-factor (MFA) resistente al phishing y verificación continúa basada en biometría y comportamiento, todo ello orquestado sobre un marco Conoce a tu cliente (KYC) que garantiza cumplimiento regulatorio y experiencia fluida.

Este hito se suma a otros hitos recientes que avalan la solidez tecnológica de la compañía. El pasado mes de marzo Facephi recibió el reconocimiento por parte del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU otorgando a la compañía resultados sobresalientes en la detección de ataques de presentación, alcanzado la cima del ranking del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos NIST.

Sobre Facephi

Facephi es una empresa tecnológica especializada en la protección y verificación de la identidad digital, destacada por su enfoque en la seguridad y la integridad de los datos. Sus soluciones se diseñan para crear procesos más seguros, accesibles y libres de fraude, prevenir la suplantación de identidad y garantizar un tratamiento ético de los datos personales.

Cuenta con más de una década de experiencia en el desarrollo de tecnologías orientadas a la protección de la identidad digital de las personas. Con sede en España y filiales en APAC, EMEA y LATAM, atiende las necesidades de clientes en más de 25 países alrededor del mundo con 300 millones de transacciones, proporcionando soluciones innovadoras que abordan los desafíos de seguridad en un entorno digital en constante evolución.

