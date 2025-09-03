Ehituslepingu sõlmimine (Võru riigimaja)

Nordecon AS kontserni kuuluv ettevõte Embach Ehitus OÜ ja Riigi Kinnisvara AS sõlmisid töövõtulepingu Võru riigimaja (Jüri 12, Võru) rekonstrueerimistööde teostamiseks. Lepinguliste tööde kogumaksumuseks on 4,7 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja need kestavad 18 kuud.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2024. aasta konsolideeritud müügitulu oli 224 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 420 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

