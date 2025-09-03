Avis aux médias : MADD Canada ajoute cinq nouveaux noms au monument commémoratif de l’Alberta

SPRUCE GROVE, Alberta, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les familles, les amis et les membres de la communauté se réuniront ce samedi à l'occasion de la cérémonie commémorative annuelle de MADD Canada afin de rendre hommage et de ne jamais oublier les victimes albertaines qui ont été tuées dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. La cérémonie est également l'occasion de soutenir les personnes touchées par la conduite avec capacités affaiblies et de réaffirmer l'importance de la lutte contre ce fléau.

Sur le monument commémoratif, situé au détachement de la GRC de Parkland à Spruce Grove, sont gravés les noms des 74 victimes qui ont perdu la vie à cause d’une personne qui a décidé de conduire après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou des drogues, y compris cinq nouveaux noms ajoutés cette année.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie du monument commémoratif de l'Alberta. Date et heure : Samedi 6 septembre 2025 à 11 h Lieu : Siège social de la GRC de Parkland, 91 Campsite Road, Spruce Grove, Alberta Invités : Membre du conseil d'administration de MADD Canada pour la région de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, Tracy Franklin Inspecteur du service de police de Calgary, Andy Woodward Sergent du détachement de la GRC de Parkland, Darrin Turnbull Maire du comté de Parkland, Allan Gamble Surintendante du service de police d'Edmonton, Angela Kemp Responsable des services aux victimes de MADD Canada, région de l'Ouest, Gillian Phillips Président de la section MADD Calgary & Area, Aaron Libby Bénévole de la section MADD Edmonton & Area, Lynda McCullough

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour dévoiler les nouveaux noms ajoutés aux monuments et rendre hommage à toutes les victimes. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.