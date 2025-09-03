Bitget transferirá 440 millones de BGB a la Morph Foundation, acelerando el uso de BGB como token de gas y gobernanza de Morph Chain

Aspectos destacados

Bitget transferirá todos los tokens BGB que controla, un total de 440 millones, a la Morph Foundation, de los cuales 220 millones se quemarán inmediatamente y los 220 millones restantes se bloquearán y se liberarán gradualmente para apoyar el crecimiento del ecosistema.

La Morph Foundation supervisará BGB como el token de gas y gobernanza de Morph , lo que impulsará los pagos y la utilidad en toda la capa.

, lo que impulsará los pagos y la utilidad en toda la capa. Los 120 millones de usuarios de Bitget y Bitget Wallet tendrán acceso directo a los innovadores protocolos descentralizados creados sobre Morph e impulsados por BGB.

tendrán acceso directo a los innovadores protocolos descentralizados creados sobre Morph e impulsados por BGB. Las importantes mejoras técnicas en la infraestructura de Morph ofrecerán un mayor rendimiento, comisiones más bajas y prepararán la capa para escalar como una plataforma de liquidación líder para pagos y financiamiento al consumo en cadena.





VICTORIA, Seychelles, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, se complace en compartir su colaboración estratégica con su proyecto de ecosistema de confianza Morph, la capa de máquina virtual de Ethereum (EVM) para pagos y financiamiento al consumo en cadena. Se han unido para impulsar la utilidad de BGB en varios proyectos.

Con esta alianza, Bitget transferirá todos los tokens BGB que controla, un total de 440 millones, a la Morph Foundation. La mitad de esta asignación, 220 millones de BGB, se quemará en una sola acción, mientras que los 220 millones restantes se bloquearán y se liberarán con una tasa del 2 % mensual para financiar incentivos de liquidez, expansión de casos de uso y educación. Morph se convertirá en la plataforma nativa en cadena de BGB y servirá como la capa central de liquidación para más de 120 millones de usuarios en todo el mundo, consolidando a BGB como el token de gas y gobernanza de una red mejorada de alto rendimiento.

Creación de la norma para los pagos en cadena

La cadena Morph mantendrá su marca, su equipo y su dirección estratégica, y se centrará en su posicionamiento como capa 2 dedicada a los pagos en criptomonedas, se esforzará por convertirse en la infraestructura de pagos Web3 de próxima generación, avanzará más allá de la eficiencia de costos y el rendimiento hacia las finanzas de consumo a gran escala en el mundo real, con integraciones entre billeteras, finanzas descentralizadas (DeFi), stablecoins y proveedores de pagos mundiales.

“Con este compromiso con la Morph Foundation, BGB inicia una nueva etapa como token de gas y gobernanza de Morph. Esta actualización convierte a BGB en el token de utilidad para la próxima era de las finanzas de consumo en cadena, que impulsará los pagos, las aplicaciones y la capa de liquidación más amplia para millones de usuarios en todo el mundo”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Ampliación de BGB con Morph

BGB se convertirá en el token principal de las cadenas de bloques de Morph y servirá como token de gas, gobernanza y pago en toda la capa. Las actividades de liquidación y financiamiento de pago (PayFi) se llevarán a cabo mediante BGB junto con stablecoins, lo que le otorgará un papel central a la hora de impulsar la red Morph. Entretanto, BGB seguirá colaborando con los socios actuales, entre los que se incluyen Bitget, MEXC y Bitfinex, plataformas en las que BGB ya cotiza, y otras bolsas, además de estas y actuará como medio clave para la nueva minería de tokens de Launchpool, descuentos en comisiones y mucho más.

De cara al futuro, la Morph Foundation, una organización descentralizada sin fines de lucro, será la única responsable del plan de desarrollo a largo plazo de BGB, y construirá el ecosistema conjuntamente con la comunidad. Además, actualizará el mecanismo de quema de BGB para vincularlo directamente a la actividad de la red Morph hasta que el suministro total se reduzca a 100 millones.

“Morph siempre ha mantenido una estrecha relación con Bitget desde su fundación. Hay proyectos en los que siempre hemos soñado colaborar, pero gran parte de nuestro crecimiento hasta ahora ha sido como bolsa autónoma. A través de esta iniciativa estratégica, nos complace que Morph se convierta en el hogar de las iniciativas en cadena de Bitget y de apoyar a los millones de titulares de BGB en todo el mundo”, agregó Colin Goltra, director ejecutivo de Morph.

Crecimiento de un ecosistema descentralizado a escala

Para impulsar la prosperidad a largo plazo de Morph, Bitget y Bitget Wallet integrarán sus infraestructuras completas directamente a Morph, consolidando los servicios de pago, comercio y ecosistema en torno a la cadena. Esta medida incluye soporte nativo para emisores de stablecoins, monedas regionales y proveedores de pagos a nivel mundial, lo que brinda a desarrolladores y comerciantes una base incomparable para construir aplicaciones de pago descentralizadas a escala.

Morph Rails servirá de pilar de esta expansión, al impulsar hackatones, programas para constructores y apoyo directo a nuevos proyectos. Los desarrolladores que construyan sobre Morph tendrán acceso a la base de más de 120 millones de usuarios de Bitget y Bitget Wallet, al conectar sus aplicaciones con una de las mayores audiencias en cadena del mundo. Con el apoyo de Bitget, Morph está posicionada para convertirse en el centro de liquidación de la próxima generación de PayFi y financiamiento al consumo.

“BGB ha encontrado su hogar en la cadena con Morph, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria. Nos complace invitar a millones de usuarios a probar BGB y descubrir nuevas formas de utilizarla. Durante los próximos 12 meses, veremos una aceleración de la migración de BGB a la capa de Morph y asociaciones más profundas entre Morph y Bitget Wallet para permitir pagos Web3 sin interrupciones y financiamiento al consumo en cadena”, señaló Karry Cheung, director ejecutivo de Bitget Wallet.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas sin custodia diseñada para hacer que las transacciones en criptomonedas sean sencillas, fluidas y seguras para todos. Con más de 80 millones de usuarios, ofrece una gama completa de servicios de criptomonedas, incluyendo swaps, análisis de mercado, staking, recompensas, exploración de DApp y soluciones de pago. Con soporte para más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens, Bitget Wallet permite las operaciones multicadena sin interrupciones en cientos de DEX y puentes entre cadenas. Respaldada por un fondo de protección de usuarios de más de 300 millones de dólares, garantiza el máximo nivel de seguridad para los activos de los usuarios. Su visión es Crypto for Everyone (Criptomonedas para todos): hacer que el uso de las criptomonedas sea más sencillo, más seguro y forme parte de la vida cotidiana de mil millones de personas.

Acerca de Morph

Morph es una capa 2 de última generación diseñada para financiar el consumo en cadena. Ofrece servicios integrados en materia de pagos, ahorros, identidad y recompensas, con productos como Morph Pay para consumidores y Morph Rails para desarrolladores, que conforman la infraestructura financiera de la economía digital.

La fotografía que acompaña a este artículo está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/216fef03-a50a-4e73-82f7-a0d6c33a31e5