Bitget תעביר 440 מיליון אסימוני BGB אל Morph Foundation, ותאיץ את השימוש ב-BGB כאסימון גז ומשילות ב-Morph Chain

דגשים עיקריים

•Bitget תעביר את כל אסימוני BGB שבשליטתה, 440 מיליון בסך הכל, ל-Morph Foundation, כאשר 220 מיליון יישרפו באופן מיידי ו-220 מיליון הנותרים יינעלו עם שחרור הדרגתי לתמיכה בצמיחת האקוסיסטם

• Morph Foundation תפקח על BGB כאסימון הגז והמשילות של Morph, ותעצים תשלומים ותשתיות בכל השכבה

• 120 מיליון המשתמשים של Bitget ו-Bitget Wallet יקבלו גישה ישירה לפרוטוקולים המבוזרים החדשניים הבנויים על Morph המופעלים על ידי BGB.

• שדרוגים טכניים גדולים לתשתית של Morph יספקו ביצועים גבוהים יותר, עמלות נמוכות יותר ויכינו את השכבה לקנה מידה כפלטפורמת סליקה מובילה לתשלומים ומימון צרכני בשרשרת.

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, נרגשת לשתף את שיתוף הפעולה האסטרטגי שלה עם פרויקט האקוסיסטם המהימן שלה, Morph, שכבת ה-EVM לתשלומים ומימון צרכני ברשת. צמד החברות חתמו כדי לחזק את השימושיות של BGB במגוון רחב של פרויקטים.

במסגרת שותפות זו, Bitget תעביר את כל אסימוני BGB שבשליטתה, 440 מיליון בסך הכל, ל-Morph Foundation. מחצית מהקצאה זו, 220 מיליון אסימוני BGB, יישרפו בפעולה אחת, בעוד ש-220 מיליון אסימוני BGB הנותרים יינעלו וישוחררו בקצב של 2% לחודש למימון תמריצי נזילות, הרחבת תחרישי שימוש ולצורך חינוך. Morph תהפוך לרשת הביתית של BGB ותשמש כשכבת הסליקה המרכזית עבור יותר מ-120 מיליון משתמשים ברחבי העולם, כאשר BGB מתבסס כאסימון הגז והמשילות של רשת ביצועים גבוהים משופרת.

בניית הסטנדרט לתשלומי ברשת

הרשת של Morph תשמור על המותג, הצוות והכיוון האסטרטגי שלה, תוך התמקדות במיצובה כשכבה ברמה 2 המוקדשת לתשלומים קריפטוגרפים, כשהיא שואפת להפוך לתשתית תשלומי Web3 מהדור הבא, כשהיא מתקדמת אל מעבר ליעילות עלויות וביצועים אל מימון צרכני בעולם האמיתי ובקנה מידה גדול, עם אינטגרציות בין ארנקים, פתרונות DeFi, מטבעות יציבים וספקיות תשלומים גלובליים.

"עם המחויבות הזו לקרן Morph, אסימון BGB נכנס לפרק חדש כאסימון הגז והמשילות של Morph. שדרוג זה מרחיב את BGB לאסימון השירות לעידן הבא של מימון צרכני על שרשרת, מניע תשלומים, יישומים ושכבת ההסדר הרחבה יותר עבור מיליוני משתמשים ברחבי העולם", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

הרחבת BGB באמצעות Morph

BGB יהפוך לאסימון העיקרי של בבלוקצ'יין של Morph, וישמש כאסימון גז, משילות ותשלומים בכל השכבה. פעילות סליקה ו-PayFi יבוצעו באמצעות BGB לצד מטבעות יציבים, כך שיהיה לו תפקיד מרכזי בתפעול של רשת Morph. בינתיים, BGB ימשיך לשתף פעולה עם שותפים קיימים, כולל Bitget, MEXC ו-Bitfinex, גופים בהם BGB כבר רשום, ועוד בורסות אחרות מעבר לרשימה הזו, וישמש כאמצעי מרכזי לכריית אסימונים חדשים של Launchpool, להנחות עמלות, ועוד.

מעתה והלאה, Morph Foundation, ארגון ללא מטרות רווח מבוזר, יהיה אחראי באופן בלעדי למפת הדרכים ולהתפתחות ארוכת הטווח של BGB, ויבנה את האקוסיסטם במשותף עם הקהילה. הוא גם יעדכן את מנגנון השריפה של BGB כדי שיהיה חיבור ישירות לפעילות של הרשת של Morph עד שההיצע הכולל יצטמצם ל-100 מיליון.

"ל-Morph תמיד הייתה מערכת יחסים קרובה עם Bitget מאז הקמתה. יש פרויקטים שתמיד חלמנו לשתף פעולה בהם, אך חלק ניכר מהצמיחה שלנו עד כה היה אוטונומי. באמצעות יוזמה אסטרטגית זו, אנו נרגשים מכך ש-Morph תהפוך לבית של יוזמות רשת הבלוקצ'יין של Bitget ותתמוך במיליוני מחזיקי אסימוני BGB ברחבי העולם", אמר קולין גולטרה (Colin Goltra), מנכ"ל Morph.

גידול אקוסיסטם מבוזר בקנה מידה גדול

כדי לתמוך בשגשוג ארוך הטווח של Morph, Bitget ו-Bitget Wallet יביאו את התשתיות המלאות שלהן ישירות לתוך Morph, ויאחדו שירותי תשלומים, מסחר ואקוסיסטם ברחבי רשתות הבלוקצ'יין. זה כולל תמיכה מקורית במנפיקי מטבעות יציבים, מטבעות אזוריים וספקיות תשלומים גלובליות, כשזה מעניק למפתחים ולסוחרים בסיס שאין שני לו לבניית יישומים מבוזרים המתמקדים בתשלומים בקנה מידה גדול.

Morph Rails תשמש כעמוד השדרה של הרחבה זו, ותניע האקתונים, תוכניות בנייה ותמיכה ישירה בפרויקטים חדשים. מפתחים הבונים על Morph יקבלו גישה לבסיס של Bitget ו-Bitget Wallet המונה יותר מ-120 מיליון משתמשים, ויחברו את האפליקציות שלהם לאחד הקהלים הגדולים בעולם. עם הגיבוי של Bitget, ארגון Morph ממוצב להפוך למרכז ההסדר של הדור הבא של PayFi ומימון צרכני.

"BGB מצאה את ביתה בבלוק'ציין עם Morph, ומסמנת פרק חדש במסע שלה. אנו נרגשים להזמין מיליוני משתמשים לחוות את BGB ולמצוא תועלת בדרכים חדשות לחלוטין. במהלך 12 החודשים הקרובים נראה האצה בהגירה של BGB לשכבת Morph ושיתופי פעולה עמוקים יותר בין Morph ו-Bitget Wallet כדי לאפשר תשלומי Web3 חלקים ומימון צרכני ברשת" , אמר קארי צ'אונג (Karry Cheung), מנכ"ל Bitget Wallet.

