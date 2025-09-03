ビットゲット (Bitget)、4億4,000万BGBをモーフ財団 (Morph Foundation) に移管、BGBをモーフ・チェーン (Morph Chain) のガス兼ガバナンストークンとして加速

主なハイライト

ビットゲットは、同社が保有するすべてのBGBトークン、合計4億4,000万枚をモーフ財団に移管し、そのうち2億2,000万枚を即時にバーン、残りの2億2,000万枚はロックされ、エコシステムの成長を支援するために段階的に解放される。

モーフ財団は、BGBをモーフのガス兼ガバナンストークンとして監督 し、レイヤー全体での支払いおよびユーティリティを支える。

し、レイヤー全体での支払いおよびユーティリティを支える。 ビットゲットおよびビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) の1億2,000万ユーザー は、BGBによって稼働するモーフ上に構築された革新的な分散型プロトコルに直接アクセスできるようになる。

は、BGBによって稼働するモーフ上に構築された革新的な分散型プロトコルに直接アクセスできるようになる。 モーフのインフラに対する主要な技術的アップグレードにより、パフォーマンスが向上し、手数料が低減され、決済およびオンチェーン消費者金融のトップ決済プラットフォームとしてレイヤーをスケールさせる準備が整う。





セイシェル・ビクトリア発, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、決済およびオンチェーン消費者金融向けのEVMレイヤーである信頼できるエコシステムプロジェクトモーフとの戦略的協業を発表した。 両者は、数多くのプロジェクトにおいてBGBのユーティリティを高めることに合意した。

このパートナーシップにより、ビットゲットは同社が保有するすべてのBGBトークン、合計4億4,000万枚をモーフ財団に移管する。 この割り当ての半分にあたる2億2,000万BGBは一括でバーンされ、残りの2億2,000万BGBトークンはロックされ、月次2%ずつ解放されながら流動性インセンティブ、ユースケース拡大、教育のために活用される。 モーフはBGBのネイティブなオンチェーン拠点となり、世界で1億2,000万超のユーザーのための中核的な決済レイヤーとして機能し、BGBは高性能に改善されたネットワークのガス兼ガバナンストークンとして確立される。

オンチェーン決済の標準を構築する

モーフ・チェーンはブランド、チーム、戦略的方向性を維持し、暗号資産決済に特化したレイヤー2としてのポジショニングに注力し、コスト効率やパフォーマンスを超えて大規模な実世界の消費者金融へと前進し、ウォレット、DeFi、ステーブルコイン、グローバルな決済プロバイダーとの統合を通じて次世代のWeb3決済インフラとなることを目指す。

「モーフ財団へのこのコミットメントにより、BGBはモーフのガスおよびガバナンストークンとして新たな章を迎えます。 今回のアップグレードによって、BGBは次世代のオンチェーン消費者金融におけるユーティリティトークンへと拡大し、世界中の数百万人のユーザーに向けて決済、アプリケーション、広範な決済レイヤーを支える力を持つようになります」とビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

BGBをモーフと共に拡張する

BGBはモーフのブロックチェーンにおける主要トークンとなり、レイヤー全体でガス、ガバナンス、決済のトークンとして機能する。 決済およびPayFiの活動はステーブルコインと並んでBGBを通じて行われ、モーフ・ネットワークを支える中核的な役割を担うことになる。 一方、BGBは、すでに上場しているビットゲット、MEXC、ビットフィネックス (Bitfinex) を含む既存のパートナーとの連携を継続し、これらの取引所にとどまらず、ローンチプール (Launchpool) の新規トークンマイニング、手数料割引などの主要な媒体として機能し続ける。

今後、モーフ財団は分散型非営利組織としてBGBの長期的な開発ロードマップを単独で担い、コミュニティと共にエコシステムを共同構築していく。 また、BGBのバーンメカニズムも更新され、総供給量が1億にまで減少するまでモーフ財団ネットワークの活動に直接連動するようになる。

「モーフは創設以来、ビットゲットと常に緊密な関係を築いてきました。 協力を夢見ていたプロジェクトもありましたが、これまでの成長の多くは自律的なものでした。 この戦略的イニシアチブを通じて、モーフがビットゲットのオンチェーン施策の拠点となり、世界中の数百万人のBGB保有者を支援できることを大変嬉しく思います」とモーフ財団のCEOであるコリン・ゴルトラ (Colin Goltra) は付け加えた。

大規模に成長する分散型エコシステム

モーフ財団の長期的な繁栄を支えるため、ビットゲットおよびビットゲット・ウォレットは、自らのインフラ全体を直接モーフ財団へ持ち込み、決済、取引、エコシステムサービスをチェーン上に統合する。 これには、ステーブルコイン発行者、地域通貨、グローバルな決済プロバイダーへのネイティブサポートが含まれ、開発者や事業者に対して、大規模に分散型決済アプリケーションを構築するための比類なき基盤を提供する。

モーフ・レールズ (Morph Rails) がこの拡張の中核を担い、ハッカソン、ビルダープログラム、新規プロジェクトへの直接支援を推進する。 モーフ上で開発を行う開発者は、1億2,000万人を超えるビットゲットおよびビットゲット・ウォレットのユーザーベースにアクセスでき、自らのアプリケーションを世界最大級のオンチェーンユーザー層とつなげることが可能となる。 ビットゲットの支援により、モーフ財団は次世代のPayFiおよび消費者金融における決済ハブとなる位置づけを確立する。

「BGBはモーフ上でオンチェーンの拠点を見出し、その歩みにおいて新たな章を刻みました。 数百万人のユーザーを招き入れ、BGBをまったく新しい形で体験し、そのユーティリティを見出していただけることを大変嬉しく思います。 今後12か月間で、BGBのモーフ・レイヤーへの移行が加速し、モーフ財団とビットゲットウォレットのパートナーシップが一層深まり、シームレスなWeb3決済とオンチェーン消費者金融が実現されるでしょう」とビットゲットウォレットのCEOであるキャリー・チョン (Karry Cheung) は述べた。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット ウォレットは、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、当社の 利用規約を参照されたい。



ビットゲットウォレットについて

ビットゲットウォレットは、すべての人にとって暗号資産をシンプルかつ安全にすることを目的に設計されたノンカストディアル暗号資産ウォレットである。 8,000万人を超えるユーザーを有し、スワップ、マーケットインサイト、ステーキング、報酬、DApp探索、決済ソリューションなど、暗号資産に関する幅広い機能を一つに統合して提供している。 130以上のブロックチェーンおよび数百万種類のトークンに対応するビットゲットウォレットは、数百のDEX (分散型取引所) およびクロスチェーンブリッジを通じて、シームレスなマルチチェーン取引を実現している。 3億米ドル (約436億1,339万円) 超のユーザー保護基金によって支えられ、資産の安全性においても業界最高水準を確保している。 そのビジョンは「すべての人に暗号資産を (Crypto for Everyone)」であり、暗号資産をよりシンプルに、安全に、そして10億人にとって日常生活の一部となるよう実現を目指している。

モーフについて

モーフは、オンチェーン消費者金融のために設計された次世代レイヤー2である。 決済、貯蓄、アイデンティティ、リワードにわたるシームレスなサービスを提供し、消費者向けのモーフ・ペイ (Morph Pay)、開発者向けのモーフ・レールズといったプロダクトがデジタル経済の金融インフラを形成している。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/216fef03-a50a-4e73-82f7-a0d6c33a31e5