Bitget Akan Memindahkan 440 Juta Token BGB kepada Morph Foundation, Mempercepat Peranan BGB sebagai Token Gas dan Tadbir Urus bagi Morph Chain

Sorotan Utama

Bitget akan memindahkan semua token BGB yang dikawalnya, berjumlah 440 juta, kepada Morph Foundation, dengan 220 juta token dibakar serta-merta dan baki 220 juta dikunci untuk dilepaskan secara berperingkat bagi menyokong pertumbuhan ekosistem.

Morph Foundation akan menguruskan BGB sebagai token gas dan tadbir urus bagi rangkaian Morph , yang memacu pembayaran dan utiliti di seluruh lapisan rangkaian.

, yang memacu pembayaran dan utiliti di seluruh lapisan rangkaian. Seramai 120 juta pengguna Bitget serta Bitget Wallet akan mendapat akses langsung kepada protokol terdesentralisasi inovatif yang dibina di atas Morph dan dikuasakan oleh BGB.

akan mendapat akses langsung kepada protokol terdesentralisasi inovatif yang dibina di atas Morph dan dikuasakan oleh BGB. Naik taraf teknikal utama kepada infrastruktur Morph akan meningkatkan prestasi, mengurangkan yuran serta meletakkan asas untuk rangkaian ini berkembang sebagai platform penyelesaian utama bagi pembayaran dan kewangan pengguna berasaskan rantaian blok.





VICTORIA, Seychelles, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, dengan sukacitanya mengumumkan kerjasama strategik bersama projek ekosistem dipercayainya, Morph, iaitu lapisan EVM untuk pembayaran dan kewangan pengguna onchain. Kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian bagi memperkukuh kegunaan token BGB merentasi pelbagai projek.

Melalui kerjasama ini, Bitget akan memindahkan keseluruhan 440 juta token BGB di bawah kawalannya kepada Morph Foundation. Separuh daripada peruntukan ini, iaitu sebanyak 220 juta token BGB, akan dibakar dalam satu tindakan tunggal, manakala baki 220 juta token selebihnya akan dikunci dan dilepaskan secara berperingkat pada kadar 2% sebulan bagi membiayai insentif kecairan, peluasan kes penggunaan serta inisiatif pendidikan. Morph akan menjadi rumah onchain asli bagi BGB dan berfungsi sebagai lapisan penyelesaian teras untuk lebih daripada 120 juta pengguna di seluruh dunia, dengan BGB ditetapkan sebagai token gas dan tadbir urus bagi rangkaian berprestasi tinggi yang dipertingkatkan.

Membina Piawaian Baharu untuk Pembayaran Onchain

Rangkaian Morph akan mengekalkan jenama, pasukan dan hala tuju strategiknya, dengan fokus berterusan sebagai Lapisan 2 yang khusus untuk pembayaran kripto. Morph berusaha untuk menjadi infrastruktur pembayaran Web3 generasi baharu, melangkaui kecekapan kos dan prestasi ke arah penyelesaian kewangan pengguna dunia sebenar secara berskala, melalui integrasi dengan dompet digital, DeFi, stablecoin serta penyedia pembayaran global.

“Dengan komitmen kepada Morph Foundation, BGB memasuki fasa baharu sebagai token gas dan tadbir urus bagi Morph. Naik taraf ini mengembangkan peranan BGB sebagai token utiliti untuk era seterusnya dalam kewangan pengguna berasaskan rantaian blok, yang memacu pembayaran, aplikasi dan lapisan penyelesaian yang lebih luas untuk jutaan pengguna di seluruh dunia,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Meluaskan Peranan BGB bersama Morph

BGB akan menjadi token utama dalam rantaian blok Morph, berfungsi sebagai token gas, tadbir urus dan pembayaran di seluruh lapisan rangkaian. Aktiviti penyelesaian dan PayFi akan dijalankan melalui BGB bersama stablecoin, menjadikannya komponen teras dalam menggerakkan rangkaian Morph. Dalam masa yang sama, BGB akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi sedia ada termasuk Bitget, MEXC dan Bitfinex—di mana BGB telah disenaraikan—serta rakan kongsi lain di luar bursa ini, berperanan sebagai medium utama untuk perlombongan token baharu Launchpool, diskaun yuran dan pelbagai kegunaan lain.

Menuju ke hadapan, Morph Foundation, sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang terdesentralisasi akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelan pembangunan jangka panjang BGB, sekali gus membina ekosistem bersama komuniti. Mekanisme pembakaran BGB juga akan dikemas kini agar dikaitkan secara langsung dengan aktiviti rangkaian Morph sehingga jumlah bekalan berkurang kepada 100 juta.

“Morph sentiasa mempunyai hubungan rapat dengan Bitget sejak penubuhannya. Kami sentiasa mengimpikan bekerjasama dalam beberapa projek tertentu, namun sebahagian besar pertumbuhan kami setakat ini berlaku secara autonomi. Melalui inisiatif strategik ini, kami teruja untuk menjadikan Morph sebagai rumah bagi inisiatif onchain Bitget dan menyokong jutaan pemegang BGB di seluruh dunia,” tambah Colin Goltra, Ketua Pegawai Eksekutif Morph.

Pertumbuhan Ekosistem Terdesentralisasi secara Berskala

Bagi menyokong kemakmuran jangka panjang Morph, Bitget dan Bitget Wallet akan membawa keseluruhan infrastruktur mereka terus ke dalam rangkaian Morph, dengan menyatukan perkhidmatan pembayaran, perdagangan serta ekosistem di sekitar rantaian tersebut. Ini merangkumi sokongan asli untuk penerbit stablecoin, mata wang serantau dan penyedia pembayaran global—memberikan asas yang tiada tandingan kepada pembangun dan pedagang untuk membina aplikasi pembayaran terdesentralisasi secara berskala.

Morph Rails akan menjadi tulang belakang kepada pengembangan ini, memacu acara hackathon, program pembangun dan memberi sokongan langsung untuk projek baharu. Pembangun yang membina di atas Morph akan mendapat akses kepada lebih daripada 120 juta pengguna Bitget dan Bitget Wallet, menghubungkan aplikasi mereka dengan salah satu komuniti onchain terbesar di dunia. Dengan sokongan Bitget, Morph berada dalam kedudukan untuk menjadi hab penyelesaian bagi generasi baharu PayFi dan kewangan pengguna.

“BGB kini telah menemui rumah onchain bersama Morph, menandakan permulaan bab baharu dalam perjalanannya. Kami teruja untuk memperkenalkan pengalaman BGB kepada jutaan pengguna dan membuka peluang untuk meneroka kegunaan baharu yang belum pernah ada sebelum ini. Dalam tempoh 12 bulan akan datang, kami akan menyaksikan lonjakan migrasi BGB ke Lapisan Morph serta kerjasama yang lebih mendalam antara Morph dan Bitget Wallet untuk membolehkan pembayaran Web3 dan kewangan pengguna onchain yang lancar,” kata Karry Cheung, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget Wallet.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka bersedia tanggung jika berlaku kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

Perihal Bitget Wallet

Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan yang direka untuk menjadikan penggunaan kripto lebih mudah, lancar dan selamat untuk semua. Dengan lebih daripada 80 juta pengguna, ia menghimpunkan rangkaian penuh perkhidmatan kripto, termasuk pertukaran token, cerapan pasaran, pertaruhan, ganjaran, pelayar DApp dan penyelesaian pembayaran kripto. Menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token, Bitget Wallet membolehkan perdagangan rentas rantaian yang lancar merentasi ratusan DEX dan jambatan rentas rantaian. Disokong oleh dana perlindungan pengguna bernilai lebih $300 juta, ia memastikan tahap keselamatan tertinggi untuk aset pengguna. Visinya adalah "Crypto for Everyone" (Kripto untuk Semua) — menjadikan kripto lebih mudah, selamat dan sebahagian daripada kehidupan harian bagi satu bilion orang.

Perihal Morph

Morph merupakan Lapisan 2 generasi seterusnya yang direka khusus untuk kewangan pengguna onchain. Ia menggerakkan perkhidmatan yang lancar merangkumi pembayaran, simpanan, identiti serta ganjaran, dengan produk seperti Morph Pay untuk pengguna dan Morph Rails untuk pembangun yang membentuk infrastruktur kewangan bagi ekonomi digital.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/216fef03-a50a-4e73-82f7-a0d6c33a31e5