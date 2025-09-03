Bitget 将向 Morph Foundation 转移 4.4 亿 BGB，加速推动 BGB 成为 Morph Chain 的燃料与治理代币

主要亮点

Bitget 将其所持的全部 4.4 亿 BGB 代币转移至 Morph Foundation，其中 2.2 亿将立即销毁，剩余的 2.2 亿锁定后逐步释放，用以支持生态系统发展。

Morph Foundation 会将 BGB 作为 Morph 的燃料与治理代币进行监管 ，推动其在整层网络的支付与功能使用。

，推动其在整层网络的支付与功能使用。 Bitget 及 Bitget Wallet 的 1.2 亿用户 将能够直接访问由 BGB 驱动、在 Morph 上构建的创新去中心化协议。

将能够直接访问由 BGB 驱动、在 Morph 上构建的创新去中心化协议。 经过重大技术升级，Morph 基础设施将提升性能，降低费用，并为该层网络扩展为顶级支付及链上消费金融结算平台做好准备。





维多利亚，塞舌尔, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣布与其可信生态项目 Morph 建立战略合作。Morph 是一款基于 EVM 的区块链层，专注于提供支付和链上消费金融服务。 双方已达成合作，以提升 BGB 在众多项目中的应用价值。

通过此次合作，Bitget 将其所控制的全部 4.4 亿 BGB 代币转移至 Morph Foundation。 其中一半（即 2.2 亿 BGB）将一次性销毁；剩余 2.2 亿 BGB 将被锁定，并按每月 2% 的速度逐步释放，用于支持流动性激励、拓展应用场景及教育推广。 Morph 将成为 BGB 的链上原生归属地，并作为全球超过 1.2 亿用户的核心结算层，同时将 BGB 确立为这一升级后高性能网络的燃料与治理代币。

构建链上支付标准

Morph 链将延续其品牌、团队及战略方向，专注于作为面向加密货币支付的二层网络 (Layer 2) 定位，力争成为下一代 Web3 支付基础设施，不仅在成本效益与性能上持续优化，更面向大规模现实世界的消费金融场景，实现与钱包、DeFi、稳定币及全球支付提供商的深度整合。

“通过向 Morph Foundation 作出这一承诺，BGB 正开启作为 Morph 燃料与治理代币的全新篇章。 此次升级将 BGB 拓展为下一代链上消费者金融的功能型代币，为全球数百万用户提供支付、应用以及更广泛的结算层支持。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。



借助 Morph 扩展 BGB

BGB 将成为 Morph 区块链的主要代币，在整层网络中承担燃料、治理及支付代币的功能。 结算与支付金融 (PayFi) 活动将与稳定币一同通过 BGB 运行，使其在推动 Morph 网络运作中发挥核心作用。 与此同时，BGB 将继续与现有合作伙伴展开合作，包括已上线 BGB 的交易所 Bitget、MEXC 和 Bitfinex，以及这些交易所之外的合作方。BGB 将在 Launchpool 的新代币挖矿、手续费折扣等活动中发挥关键作用。

展望未来，作为去中心化的非营利组织，Morph Foundation 将全权负责 BGB 的长期发展规划，并与社区共同打造生态系统。 它还将更新 BGB 的销毁机制，使其与 Morph 网络活动直接挂钩，直至代币总供应量降至 1 亿枚。

“自成立以来，Morph 与 Bitget 一直保持紧密合作关系。 我们一直期盼着在一些项目上携手合作，但迄今为止，我们的大部分成长仍是自主完成的。 通过这一战略举措，我们期待 Morph 成为 Bitget 链上举措的核心平台，并为全球数百万 BGB 持有者提供支持。”Morph 首席执行官 Colin Goltra 补充说。

去中心化生态系统的规模化发展

为了支持 Morph 的长期繁荣发展，Bitget 及 Bitget Wallet 将其完整基础设施直接接入 Morph，实现链上支付、交易及生态系统服务的整合。 这包括对稳定币发行方、本地货币及全球支付服务提供商的原生支持，为开发者和商家奠定了无与伦比的基础，使他们能够大规模构建以去中心化支付为核心的应用。

Morph Rails 将成为此次扩展的核心支柱，支持黑客松活动、开发者计划，并为新项目提供直接支持。 在 Morph 平台上构建项目的开发者将面向 Bitget 及 Bitget Wallet 超过 1.2 亿用户开放其应用，触达全球最大规模的链上用户群之一。 在 Bitget 的支持下，Morph 有望成为下一代支付金融 (PayFi) 和消费金融的核心结算枢纽。

“BGB 已在 Morph 链上找到归属，开启其发展历程的新篇章。 我们非常高兴邀请数百万用户体验 BGB，并以全新的方式发掘其应用价值。 在未来 12 个月内，BGB 将加速迁移至 Morph Layer，同时 Morph 与 Bitget Wallet 之间的合作将进一步深化，以实现无缝的 Web3 支付和链上消费金融。”Bitget Wallet 首席执行官 Karry Cheung 表示。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密货币钱包，旨在让每个人都能简单安全地使用加密货币。 此钱包拥有超过 8 千万用户，提供全套加密货币服务，包括互换、市场洞察、质押、奖励、去中心化应用程序 (DApp) 探索和支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链和上百万种代币，可在数百个去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥上进行顺畅多链交易。 此钱包设有逾 3 亿美元的用户保护基金，可为用户资产提供最高级别的安全保障。 其愿景是“Crypto for Everyone”（人人享有加密货币）——让加密货币变得更简单、更安全，并成为十亿人日常生活的一部分。

关于 Morph

Morph 是一款面向链上消费金融的下一代二层网络解决方案。 它为支付、储蓄、身份认证及奖励等环节提供无缝服务，其中面向消费者的 Morph Pay 与面向开发者的 Morph Rails 等产品共同构建了数字经济的金融基础设施。

