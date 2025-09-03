Bitget 將轉移 4.4 億枚 BGB 代幣至 Morph Foundation，加速 BGB 作為 Morph Chain 燃料費及治理代幣

重要亮點

Bitget 將把其控制的全數 BGB 代幣（共計 4.4 億枚）轉移至 Morph Foundation，其中 2.2 億枚立即銷毀，剩餘 2.2 億枚將被鎖定然後逐步釋放，以支援生態系統發展。

Morph Foundation 將負責管理 BGB 作為 Morph Chain 燃料費及治理代幣 ，爲整個層面的支付和應用提供支援。

，爲整個層面的支付和應用提供支援。 Bitget 及 Bitget Wallet 的 1.2 億用戶 將可直接使用由 BGB 驅動構建於 Morph 的各項創新去中心化協議。

將可直接使用由 BGB 驅動構建於 Morph 的各項創新去中心化協議。 Morph 基礎設施將進行重大技術升級，以提高性能、降低費用，並為其發展成為支付與鏈上消費金融的頂級結算層做好準備。





維多利亞，塞舌爾, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣佈，與其受信任的生態系統項目、支付與鏈上消費金融的以太坊虛擬機 (EVM) 層 Morph 達成戰略合作。 雙方已簽署協議，將擴展 BGB 在眾多項目中的應用。

透過次合作，Bitget 將把其控制的全數 BGB 代幣（共計 4.4 億枚）轉移至 Morph Foundation。 其中一半（2.2 億枚 BGB）將一次性銷毀；其餘 2.2 億枚 BGB 代幣則會被鎖定，並按月釋放 2%，用於資助流動性激勵、應用場景擴展及教育。 Morph 將成爲 BGB 的原生鏈上平台，並作爲全球超過 1.2 億用戶的核心結算層，而 BGB 將成爲升級版高性能網絡的燃料費和治理代幣。

構建鏈上支付標準

Morph Chain 將保持其品牌、團隊和戰略方向，持續專注於作為加密支付專用的第二層解決方案 (Layer 2) 定位，並致力成爲下一代 Web3 支付基礎設施，超越成本效率和性能，向現實世界的大規模消費金融邁進，並整合錢包、 DeFi、穩定幣和全球支付提供商。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「憑藉此次對 Morph Foundation 的承諾，BGB 作為 Morph 燃料費及治理代幣，將開啟新篇章。 此次升級將 BGB 擴展為新時代鏈上消費金融的應用型代幣，協助全球數百萬用戶的支付、應用及更廣泛的結算層。」

透過 Morph 擴展 BGB

BGB 將成為 Morph 區塊鏈的主要代幣，作為該層的燃料費、治理及支付代幣。 結算和 PayFi 活動將通過 BGB 與穩定幣進行，使其在助力 Morph 網絡中發揮核心作用。 同時，BGB 將繼續與現有合作夥伴，包括已上架 BGB 的交易所（如 Bitget、MEXC 及 Bitfinex）及其他交易所保持合作，作為 Launchpool 新代幣挖礦、費用折扣等功能的關鍵媒介。

在未來，去中心化非牟利組織 Morph Foundation 將全權負責 BGB 的長期發展路線圖，與社區共建生態系統。 它還將更新 BGB 的銷毀機制，直接與 Morph 網絡活動掛鈎，直至總供應量減少至 1 億枚。

Morph 行政總裁 Colin Goltra 補充道：「Morph 自成立以來一直與 Bitget 保持緊密關係。 我們一直夢想着合作一些項目，但迄今爲止，我們的大部分發展仍是自主進行。 通過這項戰略舉措，我們很高興 Morph 能夠成爲 Bitget 鏈上舉措的平台，並爲全球數百萬 BGB 持有者提供支援 。」

推動去中心化生態規模化發展

為支援 Morph 的長期繁榮，Bitget 及 Bitget Wallet 將其完整的基礎設施直接接入 Morph，整合圍繞該鏈的支付、交易及生態系統服務。 這包括對穩定幣發行商、區域貨幣和全球支付服務提供商的原生支援，爲開發者和商戶提供無與倫比的基礎，以構建大規模、以支付為基礎的去中心化應用程式。

Morph Rails 將作爲此次擴展的支柱，助力黑客松、開發者計劃，並直接支援新項目。 基於 Morph 進行開發的開發者將能夠接觸 Bitget 及 Bitget Wallet 超過 1.2 億的用戶群，將其應用程式與世界最大鏈上受眾群體之一連接起來。 憑藉 Bitget 的支援，Morph 有望成為下一代 PayFi 與消費金融的結算中心。

Bitget Wallet 行政總裁 Karry Cheung 表示：「BGB 在 Morph 上找到了其鏈上平台，標誌着其開啟旅程的新篇章。 我們非常高興能邀請數百萬用戶體驗 BGB，並以全新的方式探索其應用。 在未來 12 個月，我們將見證 BGB 加速遷移至 Morph Layer ，以及 Morph 與 Bitget Wallet 之間更深入的合作，以實現無縫的 Web3 支付和鏈上消費金融。」

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非託管式加密錢包，旨在讓每個人都能簡單安全地使用加密貨幣。 此錢包擁有超過 8,000 萬名用戶，提供全套加密貨幣服務，包括互換交易、市場洞察、質押、獎勵、去中心化應用程式 (DApp) 探索和支付解決方案。 Bitget Wallet 支援 130 多個區塊鏈和上百萬種代幣，可在數百個去中心化交易所 (DEX) 和跨鏈橋上進行無縫多鏈交易。 此錢包設有逾 3 億美元的用戶保障基金，可為用戶資產提供最高級別的安全保障。 其願景是 Crypto for Everyone（「人人可享用加密貨幣」） — 令加密貨幣變得更簡單、更安全，並成為大眾日常生活的一部分。

關於 Morph

Morph 是一個專門為鏈上消費金融打造的下一代 Layer 2。 它支援支付、儲蓄、身份和獎勵等無縫銜接的服務，其中包括面向消費者的 Morph Pay 和面向開發者的 Morph Rails 等產品，構成了數字經濟的金融基礎設施。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/216fef03-a50a-4e73-82f7-a0d6c33a31e5