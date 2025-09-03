COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 3 septembre 2025





Croissance de +6,4% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2025

Toutes les activités du Groupe sont en progression

Amélioration de l’EBITDA anticipée sur l’exercice 2025

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025 et en cumul sur le 1er semestre 2025.

En millions d’euros, non audité T2 2024 T2 2025 VAR. S1 2024 S1 2025 VAR. AgroFourniture 32,8 33,7 +2,7% 62,7 65,1 +3,9% AgroProduction 2,9 3,7 +27,7% 6,3 8,2 +30,0% Autres 1 0,6 0,6 +15,6% 1,0 1,1 +10,0% TOTAL 36,3 38,0 +4,9% 70 ,1 74,5 +6,4%

Au 1er semestre 2025, WINFARM a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 74,5 M€, en progression de +6,4% par rapport au 1er semestre 2024. Porté par un 1er trimestre solide (+7,9%), et un deuxième trimestre en hausse de +4,9%, d’autant plus notable qu’il intègre un effet de base moins favorable, la Société enregistre ainsi son 5ème trimestre consécutif de croissance. Cette dynamique traduit l’efficacité des initiatives commerciales déployées ces derniers mois et confirme l’entrée du Groupe dans un nouveau cycle de croissance durable alimenté par l’ensemble de ses pôles d’activités.

Ainsi sur le semestre, les ventes du pôle AgroFourniture (87% du chiffre d’affaires total) ont généré un chiffre d’affaires de 65,1 M€, en hausse de 3,9%. Cette progression reflète la dynamique favorable des activités suivantes :

La marque VITAL, pilier historique du Groupe, poursuit sa trajectoire solide (+4,7%), portée par le succès des marques propriétaires du Groupe sur le segment nutrition ;

La marque EQUIDEOS, spécialiste dans l'alimentation et l'équipement du cheval et du cavalier, consolide sa position de leader sur son marché avec une croissance de +7,4% sur la période ;

BTN de Haas, filiale du Groupe aux Pays-Bas, enregistre une forte progression de +17% soutenue par la revalorisation tarifaire intervenue au cours du semestre et l’élargissement des gammes sur des familles de produits stratégiques.





L’activité AgroProduction (11% du chiffre d’affaires), dont les produits sont commercialisés sous la marque Alphatech, a généré un chiffre d’affaires de 8,2 M€ sur le semestre, en hausse de +30% par rapport à la même période en 2024. Cette performance solide s’appuie sur la mise en service, depuis avril 2023, d’une nouvelle ligne de production qui permet au Groupe de répondre à une demande soutenue tout en renforçant sa compétitivité prix-volume. L’essor de la marque Alphatech sur le marché APAC, cible géographique prioritaire sur laquelle le Groupe vient d’ouvrir une filiale, illustre l’un de ses principaux succès commerciaux du semestre avec une croissance de plus de 40% de son chiffre d’affaires.

Les « autres activités » réunissant l’AgroConseil (commercialisée sous la marque Agritech) et l’AgroInnovation (commercialisée par la ferme pilote de Bel-Orient), affichent également une progression.

Enfin, les actions commerciales concernant Au Pré !, filiale de WINFARM, première marque ancrée dans les territoires, proposant une gamme complète de produits laitiers savoureux, simples et sains à la fois sont à l’origine d’une bonne dynamique commerciale avec de nouvelles signatures en GMS. Au second semestre, le Groupe intensifiera ses efforts sur le segment de la RHF (cantines collectives, établissements médico-sociaux, EHPAD…) avec pour objectif de consolider sa présence et de sécuriser des volumes additionnels.

Perspectives

La progression de l’activité au 1er semestre devrait se traduire par une amélioration de l’EBITDA par rapport à la même période en 2024. Fort de cette dynamique commerciale et opérationnelle, le Groupe anticipe une confirmation de cette tendance positive sur l’ensemble de l’exercice 2025.

Prochaine publication :

Résultats du 1er semestre 2025, le 2 octobre 2025, après clôture de bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

1 Chiffre d’affaires issu des activités de prestations de conseil et de formation, commercialisé sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient et de Au Pré !

