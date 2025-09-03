VALNEVA
Déclaration d’actions et de droits de vote
31 août 2025
__________________________________________________________________________________________
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B
Date de la déclaration : 3 septembre 2025
|Nombre d’actions
composant le capital de Valneva
|Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*
|Origine de la variation
|Date à laquelle cette variation a été constatée
|Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
171 854 856
actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune
|187 979 199
|Passage en droit de vote double de 245 actions ordinaires
Passage au porteur de 1 125 titres assortis d’un droit de vote double
Augmentation de capital sans maintien du droit
préférentiel de souscription
(émission de 1 666 666 actions ordinaires nouvelles)
|Entre le 7 et le 25 août 2025
Entre le 11 et le 26 août 2025
Le 28 août 2025
|187 854 877
__________________________
* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.
