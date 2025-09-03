VALNEVA Déclaration d’actions et de droits de vote : 31 août 2025

 | Source: VALNEVA VALNEVA

VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

31 août 2025
__________________________________________________________________________________________

Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 3 septembre 2025

Nombre d’actions
composant le capital de Valneva		Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*Origine de la variationDate à laquelle cette variation a été constatéeNombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**



171 854 856

actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune		187 979 199Passage en droit de vote double de 245 actions ordinaires




Passage au porteur de 1 125 titres assortis d’un droit de vote double




Augmentation de capital sans maintien du droit
préférentiel de souscription
(émission de 1 666 666 actions ordinaires nouvelles)		Entre le 7 et le 25 août 2025







Entre le 11 et le 26 août 2025







Le 28 août 2025


187 854 877

__________________________

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

Pièce jointe


Attachments

2025_09_03 DECLARATION_DROIT_DE_VOTE 31 août 2025 FR_GN

Recommended Reading