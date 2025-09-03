VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

31 août 2025

Dénomination sociale : VALNEVA

Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain

Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 3 septembre 2025

Nombre d’actions

composant le capital de Valneva Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus* Origine de la variation Date à laquelle cette variation a été constatée Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**





171 854 856



actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 187 979 199 Passage en droit de vote double de 245 actions ordinaires









Passage au porteur de 1 125 titres assortis d’un droit de vote double









Augmentation de capital sans maintien du droit

préférentiel de souscription

(émission de 1 666 666 actions ordinaires nouvelles) Entre le 7 et le 25 août 2025















Entre le 11 et le 26 août 2025















Le 28 août 2025





187 854 877

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil . Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

