BitMEX y TradingView anuncian una campaña comercial que ofrece 100.000 USDT en recompensas y mucho más

VICTORIA, Seychelles, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, la bolsa de derivados de criptomonedas más segura, anunció hoy una nueva campaña que recompensa a los usuarios que realizan operaciones al contado, de futuros y swaps perpetuos en BitMEX a través de TradingView.

La campaña, que comenzó el 15 de agosto, está disponible para operadores nuevos, existentes y recurrentes en BitMEX. Entre los aspectos más destacados de la campaña figuran los siguientes:

Un fondo de premios de 100.000 USDT para todos los operadores en función de su volumen total de operaciones.

para todos los operadores en función de su volumen total de operaciones. Suscripciones a TradingView para los 10 mejores operadores según el volumen total de operaciones.

para los 10 mejores operadores según el volumen total de operaciones. Airdrops de BMEX y USDT adicionales, además de productos exclusivos de BitMEX.



Para comenzar, los usuarios deberán conectar su cuenta BitMEX a TradingView en unos pocos y sencillos pasos. Puede encontrar detalles adicionales sobre los términos, condiciones y premios de la campaña aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y confiabilidad inigualable.

Desde nuestra fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. Los usuarios también están seguros de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para obtener más información sobre BitMEX, visite el Blog de BitMEX o www.bitmex.com, y sígalos en Telegram, Twitte r y sus comunidades en línea . Para consultas, escriba a: press@bitmex.com.

Acerca de TradingView

TradingView es una reconocida plataforma de gráficas y operaciones utilizada por una comunidad vibrante de más de 100 millones de operadores en todo el mundo que se reúnen para chatear, crear gráficas y operar en los mercados internacionales.

La plataforma ofrece a sus usuarios, de manera ambiciosa pero constante, las mejores herramientas para crear gráficas, datos de mercado en vivo, un conjunto integral de análisis y un lenguaje de programación patentado.

Más allá de una experiencia de usuario de primer nivel, TradingView ofrece soluciones para empresas, que incluyen publicidad, asociaciones de noticias, widgets de mercado, bibliotecas de gráficas e integraciones para operar con socios seleccionados.

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f0cc485-02aa-4228-b7ab-a41de27f2c62