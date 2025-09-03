VALLOUREC ANNONCE LE REMBOURSEMENT PARTIEL DE SES OBLIGATIONS SENIOR A ECHEANCE 2032

Meudon (France), le 03 septembre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd’hui son intention de procéder au remboursement partiel de ses obligations senior à échéance 2032 (les « Obligations ») pour un montant de 82 millions de dollars (correspondant à 10% du montant nominal total des Obligations), conformément aux modalités des Obligations.

Le remboursement des obligations permet d’optimiser la structure financière du Groupe et de réduire les coûts d'emprunt. Vallourec réaffirme son objectif de distribuer à ses actionnaires 80 à 100 % de sa génération de trésorerie globale et précise que cette opération ne réduit ni ne modifie de manière significative le montant disponible pour ces distributions.

Le remboursement sera effectué à un prix égal à 103 % du montant nominal des Obligations remboursées, majoré, le cas échéant, des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de remboursement fixée au 13 septembre 2025, mais excluant cette date, conformément aux modalités des Obligations. Le paiement relatif à ce remboursement interviendra le premier jour ouvrable suivant la date de remboursement, soit le 15 septembre 2025.

Philippe Guillemot, Président du conseil d’Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : « Cette transaction est une nouvelle étape dans l'optimisation de notre structure financière et de notre profitabilité. Elle sera rapidement rentabilisée grâce à la réduction de nos frais financiers et témoigne de notre détermination à maintenir un bilan à l'épreuve des crises, avec un faible ratio d’endettement et une forte liquidité, afin d’assurer le succès de Vallourec quelles que soient les conditions de marché ».



Déclarations Prospectives

Ce communiqué constitue une divulgation publique d’informations privilégiées au titre du règlement (UE) 596/2014, tel que modifié.

Le présent communiqué de presse est fourni à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre, ni une sollicitation ni une vente (i) dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, ou (ii) à toute personne à qui une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent inclure, sans limitation, toute déclaration précédée, suivie de ou incluant des mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « peut avoir », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention », « peut », « planifier », « chercher », « devrait », et autres mots et termes ayant un sens similaire ou négatif. Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes parce qu'ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire à l'avenir. Ces déclarations prospectives reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures du Groupe et l’environnement dans lequel il exercera ses activités à l’avenir. Le Groupe met donc en garde contre le fait de s’appuyer sur l’une quelconque de ces déclarations prospectives. Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société et le Groupe n'assument aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est requis par la règlementation applicable sur les valeurs mobilières.



À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.







