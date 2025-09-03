MDC emite un comunicado sobre el “reajuste regulatorio” del sector del juego en EE. UU. tras alcanzar 148 mil millones de dólares en apuestas

WATERFORD, Irlanda, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) ha emitido un comunicado experto sobre lo que denomina un “reajuste regulatorio” en el sector del juego en EE. UU., ante la respuesta de los legisladores y reguladores al crecimiento exponencial del comportamiento de los consumidores en materia de apuestas. Según la American Gaming Association (Asociación Estadounidense del Juego), los estadounidenses apostaron en deportes una cifra récord de 148 mil millones de dólares en 2024. Este aumento ha provocado un nuevo escrutinio por parte de las autoridades tanto a nivel federal como estatal.

Las recientes iniciativas legislativas en Nueva York, Luisiana y Montana se han centrado en los casinos de sorteos y formatos de apuestas de habilidad. Los cambios propuestos incluyen límites más estrictos en la cuantía de las apuestas, reglas publicitarias más estrictas y reformas en la concesión de licencias destinadas a reducir el daño a los jugadores y aumentar la transparencia.

“El entorno regulatorio se está adaptando al comportamiento de los consumidores”, señaló un portavoz de MDC. “Existe una creciente preocupación por cómo se comercializan, acceden y regulan los juegos de azar en línea. Áreas como el juego responsable, la segmentación publicitaria y los depósitos instantáneos ahora se analizan de forma mucho más crítica”.

Según las últimas cifras de la American Gaming Association, los ingresos por juegos comerciales en EE. UU. alcanzaron los 19.440 millones de dólares en el 2.° trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 9,8 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Los juegos de casino en línea representaron 2.600 millones de dólares de ese total, lo que refleja un aumento interanual del 32,3 por ciento. Las cifras ponen de relieve el continuo impulso de las plataformas digitales, a pesar del endurecimiento de la normativa.

El comunicado de MDC insta tanto a los jugadores como a los operadores a mantenerse a la vanguardia. A medida que evolucionan las leyes, aumenta la demanda de plataformas con licencia que ofrezcan acceso con depósitos bajos, mejores herramientas de juego responsable y pleno cumplimiento normativo.

