WATERFORD, Irlande, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) a publié un commentaire d’expert sur ce qu’il appelle une « réinitialisation réglementaire » dans le secteur des jeux d’argent aux États-Unis. Les législateurs et les régulateurs, quant à eux, réagissent à la croissance explosive des comportements de pari des consommateurs. Selon l’American Gaming Association, les Américains ont misé un montant record de 148 milliards de dollars sur les paris sportifs en 2024. Cette augmentation a suscité un nouvel examen minutieux de la part des autorités fédérales et étatiques.

Les récentes initiatives législatives prises à New York, en Louisiane et dans le Montana ont ciblé les casinos proposant des jeux-concours et les formats de paris basés sur les compétences. Les changements proposés comprennent des limites plus strictes sur la mise des paris, des règles publicitaires plus rigoureuses et des réformes en matière d’octroi de licences visant à réduire les préjudices subis par les joueurs et à accroître la transparence.

« Le cadre réglementaire rattrape le comportement des consommateurs », a déclaré un porte-parole de MDC. « Les préoccupations grandissent quant à la manière dont les jeux d’argent en ligne sont commercialisés, accessibles et réglementés. Des domaines tels que le jeu responsable, le ciblage publicitaire et les dépôts instantanés font désormais l’objet d’une attention beaucoup plus critique. »

Selon les derniers chiffres de l’American Gaming Association, les recettes du jeu commercial aux États-Unis ont atteint 19,44 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à la même période l’année dernière. Les jeux de casino en ligne ont représenté 2,6 milliards de dollars de ce total, soit une hausse de 32,3 % par rapport à l’année précédente. Ces chiffres soulignent la dynamique constante des plateformes numériques, malgré le durcissement de la réglementation.

Le commentaire de MDC exhorte les joueurs et les opérateurs à garder une longueur d’avance. À mesure que les lois évoluent, les plateformes agréées proposant un accès avec de faibles dépôts, de meilleurs outils de jeu responsable et une conformité réglementaire totale sont de plus en plus sollicitées.

