MDC מפרסמת פרשנות כשההימורים בארה"ב נכנסים ל"איפוס רגולטורי" בעקבות הימורים של 148 מיליארד דולר

Minimum Deposit Casinos (MDC), פרסמה פרשנות מומחה על מה שהיא מכנה "איפוס רגולטורי" במגזר ההימורים בארה"ב, כאשר המחוקקים והרגולטורים מגיבים לצמיחה העצומה בהתנהגות ההימורים של הצרכנים. לפי איגוד המשחקים האמריקאי, אמריקאים הימרו שיא של 148 מיליארד דולר על ספורט ב-2024. עלייה זו עוררה בדיקה חדשה מצד הרשויות הפדרליות והמדינתיות כאחד.

מאמצי החקיקה האחרונים בניו יורק, לואיזיאנה ומונטנה התמקדו בבתי קזינו מבוססי הגרלות ובפורמטים של הימורים מבוססי מיומנות. השינויים המוצעים כוללים מגבלות גודל הימורים הדוקות יותר, כללי פרסום נוקשים יותר ורפורמות רישוי שמטרתן להפחית את הנזק לשחקנים ולהגביר את השקיפות.

"הסביבה הרגולטורית מדביקה את התנהגות הצרכנים", אמר דובר ב-MDC. "יש דאגה גוברת לגבי האופן שבו הימורים מקוונים משווקים, ניגשים ומנוהלים. תחומים כמו משחקים אחראיים, מיקוד מודעות והפקדות מיידיות נבחנים כעת בצורה הרבה יותר ביקורתית".

על פי הנתונים האחרונים של איגוד המשחקים האמריקאי, הכנסות המשחקים המסחריים בארה"ב הגיעו ל-19.44 מיליארד דולר ברבעון השני של 2025, עלייה של 9.8 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. משחקי קזינו מקוונים היוו 2.6 מיליארד דולר מהסכום הזה, המשקף זינוק של 32.3 אחוזים משנה לשנה. המספרים מדגישים את המשך המומנטום של פלטפורמות דיגיטליות גם כשהרגולציה מתהדקת.

הפרשנות של MDC קוראת הן לשחקנים והן למפעילים להישאר לפני העקומה. ככל שהחוקים מתפתחים, הביקוש עולה לפלטפורמות מורשות המציעות גישה נמוכה להפקדה, כלי הימורים אחראיים יותר ועמידה מלאה ברגולציה.

