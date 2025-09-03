MDC、米国ギャンブル業界が1,480億ドル (約22兆263億2,300万円) の賭け金を記録し、「規制リセット」段階に入ったことを受け解説を発表

アイルランド・ウォーターフォード発, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ミニマムデポジットカジノ (Minimum Deposit Casinos、MDC) は、米国ギャンブル業界における「規制リセット」と呼ばれる動きについて、専門家による解説を発表した。これは、消費者による賭博行動の爆発的増加に対する、議員や規制当局の対応として位置づけられるものである。 アメリカ・ゲーミング協会 (American Gaming Association) によると、アメリカ人は2024年にスポーツ賭博に過去最高の1,480億ドルを賭けた。 この急増により、連邦および州レベルの両当局による新たな監視の目が向けられた。

ニューヨーク州、ルイジアナ州、モンタナ州における最近の立法的な取り組みは、懸賞型カジノおよびスキルベース賭博形式を対象としている。 変更案には、賭け金の上限の引き締め、広告規制の強化、プレイヤーの被害軽減と透明性向上を目的としたライセンス制度改革が含まれる。

「規制環境は、消費者の行動に追いつきつつあります」と、MDCのスポークスパーソンは述べている。 「オンラインギャンブルの宣伝、アクセス、管理の方法に対する懸念が高まっています。 責任あるゲーミング、ターゲティング広告、即時入金といった分野は、今やはるかに厳しい目で見られています。」

アメリカ・ゲーミング協会の最新の統計によると、2025年第2四半期の米国の商業ゲーミング収益は、194億4,000万ドル (約2兆8,886億2,800万円) に達し、前年同期比で9.8％の増加を記録した。 オンラインカジノゲームは、総額のうち26億ドル (約3,867億900万円) を占め、前年比32.3％の急増を示した。 これらの数字は、規制が強化される中でも、デジタルプラットフォームの勢いが持続していることを裏付けている。

MDCの解説では、プレイヤーと運営者の双方に対し、時代の先を行くよう促している。 法規制が進化するにつれ、少額入金でのアクセス、より責任あるギャンブルツール、完全な規制遵守を提供するライセンス取得プラットフォームへの需要が高まっている。

MDCについて

ワン・トゥウェンティ・グループ（OneTwenty Group）傘下のミニマムデポジットカジノ (MDC) は、安全で規制されたギャンブル体験を求めるプレイヤーのために、ライセンスを取得した安全な少額入金のオンラインカジノをレビュー、評価、推奨する、信頼できるグローバルポータルである。

