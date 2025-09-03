MDC emite comunicado sobre a entrada do setor de jogos de azar nos EUA em uma “reconfiguração regulatória” após US$ 148 bilhões em apostas

WATERFORD, Irlanda, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Minimum Deposit Casinos (MDC) emitiu um comunicado especializado sobre o que chama de “reconfiguração regulatória” no setor de jogos de azar dos EUA, à medida que legisladores e reguladores respondem ao crescimento explosivo no comportamento de apostas dos consumidores. Segundo a American Gaming Association, os americanos apostaram um recorde de US$ 148 bilhões em esportes em 2024. Este aumento provocou uma nova atenção das autoridades federais e estaduais.

Esforços legislativos recentes em Nova York, Louisiana e Montana miraram cassinos baseados em sorteios e formatos de apostas baseadas em habilidade. As mudanças propostas incluem limites mais rígidos para o tamanho das apostas, regras de publicidade mais rigorosas e reformas nas licenças destinadas a reduzir os danos aos jogadores e aumentar a transparência.

“O ambiente regulatório está se atualizando para acompanhar o comportamento do consumidor”, disse um porta-voz da MDC. “Há uma crescente preocupação sobre como o jogo online é comercializado, acessado e governado. Áreas como jogo responsável, direcionamento de anúncios e depósitos instantâneos estão sendo analisadas de forma muito mais crítica agora.”

De acordo com os últimos números da American Gaming Association, a receita comercial de jogos nos EUA atingiu US$ 19,44 bilhões no segundo trimestre de 2025, marcando um aumento de 9,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. O jogo em cassinos online representou US$ 2,6 bilhões desse total, refletindo um salto de 32,3% em relação ao ano anterior. Os números reforçam o contínuo ímpeto das plataformas digitais mesmo com o endurecimento das regulamentações.

O comunicado da MDC insta jogadores e operadores a se manterem à frente da situação. À medida que as leis evoluem, a demanda está crescendo por plataformas licenciadas que ofereçam acesso com baixo depósito, melhores ferramentas de jogo responsável e total conformidade regulatória.

