美国博彩业在投注额达到 1,480 亿美元后，进入“监管重置”阶段，MDC 发表评论

爱尔兰沃特福德, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) 就美国博彩业所谓的“监管重置”发表了专家评论，因为立法者和监管机构对消费者投注行为的爆炸性增长而采取应对措施。 根据 American Gaming Association（美国博彩协会）的数据，2024 年，美国人在体育方面的投注额达到创纪录的 1,480 亿美元。 这个激增数据引发了联邦政府和州政府的新一轮审查。

纽约、路易斯安那州和蒙大拿州最近针对基于抽奖的赌场和基于技能的投注形式开展立法工作。 拟议的变更包括收紧赌注规模限制、更严格的广告规则以及执照方面的改革 (旨在减少对玩家的危害和提高透明度)。

MDC 的一位发言人表示：“监管体系正紧跟消费者行为。 人们日益关注网络赌博的营销、访问和管理方式。 责任型博彩、广告定位和即时存款等领域现在受到更严格的监管。”

根据 American Gaming Association 的最新数据，2025 年第二季，美国商业博彩收入达到 194.4 亿美元，比去年同期增长 9.8%。 其中，网上赌场赌博收入达 26 亿美元，较去年同期激增 32.3%。 这些数字彰显尽管监管趋严，数字平台仍保持强劲发展势头。

MDC 的评论敦促玩家和运营商必须抢占先机。 随着法律的不断发展，市场对拥有以下特点的持牌平台的需求日益增长：提供低存款访问门槛、更完善的负责任博彩工具并且完全符合监管要求。

