美國博彩業在投注額達到 1,480 億美元之後，進入「監管重置」階段，MDC 發表評論

禾達福特，愛爾蘭, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) 就美國博彩業所謂的「監管重置」發表了專家評論，因為立法者和監管機構針對消費者博彩行為的驚人增長而採取應對措施。 根據 American Gaming Association (美國博彩協會) 的數據，2024 年，美國人在體育方面的投注額達到創紀錄的 1,480 億美元。 這個激增數據引發了聯邦政府和州政府的新一輪審查。

紐約、路易斯安那州和蒙大拿州最近針對基於抽獎的賭場和基於技能的博彩形式展開立法工作。 擬議的變更包括收緊賭注規模限制、更嚴格的廣告規則以及牌照方面的改革 (旨在減少對玩家的危害和增加透明度)。

MDC 的一位發言人表示：「監管體系緊貼消費者行為。 人們日益關注網絡賭博的營銷、存取和管理方式。 負責任的博彩、廣告定位和即時存款等領域現在受到更嚴格的監管。」

根據 American Gaming Association 的最新數據，2025 年第二季，美國商業博彩收入達到 194.4 億美元，比去年同期增長 9.8%。 其中，網上賭場賭博收入達 26 億美元，較去年同期激增 32.3%。 這些數字彰顯儘管監管趨嚴，數碼平台仍保持強勁發展勢頭。

MDC 的評論敦促玩家和營運商必須快人一步。 隨著法律持續演變，對提供低存款存取權限、更負責任的賭博工具和在監管方面完全合規的持牌平台的需求正在上升。

關於 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC)，隸屬於 OneTwenty Group，是一個值得信賴的全球平台，專門評估、評價並推薦獲認可及安全的低存款網上賭場，為尋求安全和受監管賭博體驗的玩家提供服務。

