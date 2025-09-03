Lumenix et le centre universitaire de santé McGill travaillent de concert pour rehausser la sécurité des patients et du personnel de soutien par l’entremise d’une technologie de plateforme d’IA perception-action ambiantes

OTTAWA, Ontario, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumenix annonce aujourd’hui un accord de collaboration pluriannuel pour le déploiement de la plateforme technologique AIMS (Artificially Intelligent Monitoring System) au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Cette initiative vise à renforcer la sécurité des patients et du personnel, à soutenir les équipes soignantes, et à contribuer à jeter les bases d’une approche de soins de santé personnalisée, inclusive et innovante.

AIMS est une plateforme de détection ambiante conçue spécifiquement pour un usage clinique. Grâce à un réseau de dispositifs intégrés au plafond et de capteurs 3D infrarouges, le système perçoit de manière anonyme les comportements humains et leur positionnement, tout en se montrant incapable de recueillir des informations personnelles. AIMS fournit en temps réel des données exploitables. Ces dernières permettent aux équipes de soins de prévenir de façon proactive les incidents indésirables, comme la non-conformité de l’hygiène des mains, les risques de chute ou l’errance des patients. Elles améliorent ainsi la sécurité des patients et les résultats cliniques.

Ce partenariat se veut conforme à la nouvelle vision stratégique du Centre IMPACT (Initiatives and Methods for Partnerships, Analytics and Clinical transformation), le Centre d’excellence en IA du CUSM, dans le but d’accélérer les retombées positives des données et des technologies numériques. Au cœur de cet objectif, l’intégration de technologies novatrices, telles que AIMS, joue un rôle crucial dans l’optimisation des résultats cliniques à toutes les étapes de la vie.

« Protéger les patients contre les torts évitables est au cœur de notre mission », déclare la Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale du CUSM. « En déployant cette technologie, nos équipes bénéficient d’un outil supplémentaire pour renforcer les meilleures pratiques et offrir des soins aussi sécuritaires que possible. Ce projet illustre également comment les centres hospitaliers universitaires peuvent conjuguer expertise clinique et innovation technologique pour favoriser une transformation significative du secteur. »

La collaboration entre le CUSM et Lumenix comprend l’implantation du système AIMS mais aussi le développement d’applications complémentaires. Ces innovations visent à répondre à des défis cliniques concrets, en apportant une valeur immédiate aux patients et au personnel du CUSM, tout en générant des solutions évolutives pour les systèmes de santé à l’échelle mondiale.

« Notre partenariat avec le CUSM représente exactement le type de collaboration qui fait progresser l’innovation en santé de façon significative et inclusive », affirme Scott Delaney, président du conseil et chef de la direction de Lumenix. « L’engagement indéfectible du CUSM envers l’excellence, le leadership et l’innovation en fait un partenaire idéal dans le développement et l’expansion des capacités de la plateforme AIMS. Ensemble, nous faisons plus que mettre en place une technologie : nous ouvrons la voie à des solutions du 21e siècle pour les défis du 21e siècle dans le secteur de la santé. Chez Lumenix, nous sommes impatients d’unir notre expertise à la vision du CUSM pour bâtir des communautés plus saines, plus fortes et plus résilientes. »

AIMS a fait l’objet de validations cliniques à travers plusieurs déploiements et essais, notamment un essai clinique complet supervisé par le gouvernement du Canada. Son application dédiée à l’hygiène des mains a permis une amélioration durable de la conformité aux protocoles, tout en réduisant significativement le nombre d’éclosions.

La collaboration entre le CUSM et Lumenix constitue un exemple concret de la façon dont l’innovation, l’alignement des valeurs et la collaboration peuvent propulser l’évolution technologique en santé.

