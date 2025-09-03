Plus qu’une semaine avant l’ouverture de la première phase de vente de billets de la Coupe du Monde de la FIFA™

La vente de billets s’ouvre le mercredi 10 septembre 2025 à 11h00 ET (17h00 CET) par la phase de prévente Visa

Le prix des billets débute à USD 60 pour les matches de groupes

Diverses informations sur les différentes phases sont disponibles



TORONTO, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans exactement une semaine, la première phase de vente de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’ouvrira à l’occasion du tirage au sort des préventes Visa. Les supporters et supportrices auront ainsi la possibilité de vivre la plus belle Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire.

Les supporters et supportrices souhaitant assister à cet événement historique sont invités à faire part de leur intérêt et à créer un identifiant FIFA sur FIFA.com/tickets. Ils seront ainsi informés des dates de vente des billets et du déroulement de la procédure de billetterie.

La phase de prévente Visa s’ouvrira le mercredi 10 septembre à 11h00 ET (17h00 CET) et s’achèvera le vendredi 19 septembre à 11h00 ET (17h00 CET). Grâce à Visa, partenaire officiel de la FIFA pour les technologies de paiement, les détenteurs et détentrices d’une carte Visa éligibles peuvent, au cours de la période prévue, participer au tirage au sort qui leur est réservé (sous réserve des conditions générales) en se connectant à la plateforme à l’aide de leur identifiant FIFA. En sa qualité de fournisseur exclusif des solutions de paiement de la FIFA lors de la première phase de vente de billets, Visa garantit une expérience de paiement rapide, sécurisée et fluide.

« À tout juste dix mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, nous sommes ravis de lancer la première phase de vente de billets pour la compétition », a déclaré Heimo Schirgi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. « Il s’agit d’une étape importante en vue de cet événement historique. Nous sommes très impatients de voir des millions de supporters et supportrices se joindre à nous en Amérique du Nord en juin prochain. »

« Le compte à rebours est enclenché, et les détenteurs et détentrices d’une carte Visa sont les premiers à pouvoir saisir leur chance d’assister à la compétition », a déclaré Frank Cooper III, directeur marketing chez Visa. « Nous sommes fiers de leur permettre d’entamer le parcours qui les mènera à la compétition phare du football mondial. Grâce à notre partenariat avec la FIFA, nous sommes en mesure d’offrir un accès anticipé aux billets et la tranquillité d’un paiement sécurisé et transparent. La route vers la Coupe du Monde de la FIFA débute ici et maintenant, grâce à Visa. »

Le tirage au sort des préventes Visa est soumis à des règles officielles, disponibles sur FIFA.com/tickets. Tout individu souhaitant participer au tirage au sort doit être âgé d’au moins 18 ans. Il n’est pas obligatoire d’acheter un billet pour participer ou être tiré(e) au sort.

Le moment choisi par un individu pour participer au tirage au sort des préventes Visa n’a aucune incidence sur ses chances d’être tiré(e) au sort. À l’issue d’une procédure de sélection aléatoire, les personnes dont la demande aura été acceptée recevront une notification par courriel (à partir du 29 septembre 2025) leur indiquant la date et l’heure auxquelles elles pourront acquérir leur précieux sésame (sous réserve de disponibilité). Les premiers créneaux d’achat sont prévus le 1er octobre. Le fait d’être tiré(e) au sort ne garantit aucunement la disponibilité de billets lors du créneau alloué. En effet, des billets individuels pour l’ensemble des 104 matches de la compétition seront mis en vente dès le départ. Des séries de billets spécifiques à un site ou à une équipe seront également proposés.

Le prix de billets va de USD 60 pour un match de la phase de groupes à USD 6 730 pour la finale, lors de laquelle les deux meilleures équipes s’affronteront pour le trophée tant convoité de la Coupe du Monde de la FIFA™.

En raison de la forte demande attendue, les billets pour la Coupe du Monde de la FIFA™ seront mis en vente lors de plusieurs phases, la première étant le tirage au sort des préventes Visa. Les autres phases seront lancées dans les mois à venir afin de permettre à tous les supporters et supportrices de vivre cette édition inédite. Celles et ceux qui n’auront pas pu prendre part au tirage au sort des préventes Visa, qui n’auront pas été tiré(e)s au sort ou qui souhaiteront acquérir des billets supplémentaires auront la possibilité de le faire lors des autres phases de vente.

Ces phases démarreront en octobre 2025 et s’achèveront le jour de la finale, le dimanche 19 juillet 2026 :

Phase 2 : Tirage au sort premiers billets – phase prévue du 27 au 31 octobre et créneaux entre mi-novembre et début décembre. Comme lors de la première phase, il est nécessaire de s’inscrire pour participer à la procédure de sélection aléatoire. Les personnes dont la demande aura été acceptée recevront un créneau pour acheter leurs billets (sous réserve de disponibilité).

Phase 3 : Procédure de sélection aléatoire, dont l’inscription est possible peu après le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Durant cette phase, les supporters et supportrices pourront soumettre des demandes pour des matches spécifiques au regard des affiches déterminées par le tirage au sort final.

À l’approche de la compétition, les billets encore disponibles pourront être achetés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».



La procédure d’achat peut varier en fonction de la phase, du mode de paiement et des types de billets. D’autres produits, notamment les billets de supporters (pour celles et ceux qui souhaitent s’asseoir aux côtés de personnes soutenant la même équipe) et des billets conditionnels de supporters (pour celles et ceux qui souhaitent réserver leur place pour l’une des rencontres potentielles de leur équipe lors de la phase à élimination directe), devraient être disponibles à l’approche de la compétition.

En outre, la FIFA lancera d’ici à la fin de l’année la plateforme officielle et sécurisée de revente de billets sur FIFA.com/tickets. L’instance entend ainsi protéger les supporters et supportrices contre la revente non valide ou non autorisée. La plateforme est en outre régie par la réglementation fédérale et locale. Les résidents mexicains auront quant à eux accès à une plateforme d’échange de billets de la FIFA.

Des formules hospitalité (billets compris) pour un ou plusieurs matches sont d’ores et déjà en vente sur FIFA.com/hospitality. Comme à l’accoutumée, la FIFA encourage les amateurs de football à procéder à leurs achats exclusivement sur FIFA.com/tickets, le canal officiel et recommandé pour la Coupe du Monde de la FIFA™, car les formules hospitalité et les billets provenant de sources non officielles peuvent ne pas être valables.

