Amlan International expondrá y presentará en el XXVII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura en Ciudad de Panamá

CHICAGO, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan International, la división de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America y lider mundial en aditivos alimentarios a base de minerales, presentará sus soluciones innovadoras para la producción libre de antibióticos en el XXVII CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE AVICULTURA - PANAMÁ 2025, del 10 al 12 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Panamá en Ciudad de Panamá. Los asistentes podrán conectarse con el equipo de Amlan en el stand 15 para conocer mas sabre las tecnologías comprobadas de la empresa para mejorar la salud y el rendimiento animal.

Un punto destacado de la participación de Amlan será una presentación técnica a cargo del Dr. Cesar Coto, director técnico de Amlan para LATAM. El jueves 11 de septiembre, de 12:45 p.m. a 1:30 p.m., en el bloque de Nutrición (salas Pacifico 4 y 5), el Dr. Coto presentara ''Adaptaciones en los programas de manejo para reducir el uso de antibióticos". Esta sesión explorara estrategias prácticas para los productores que buscan reducir o eliminar las antibióticos en la producción pecuaria, mientras mantienen el rendimiento animal, con un enfoque en la optimización de la salud intestinal a través de soluciones naturales efectivas.

"La industria pecuaria en América Latina está evolucionando rápidamente, con un creciente énfasis en la administración razonable de antibióticos y la demanda de proteína animal seguras y de alta calidad", dijo Heath Wessels, vicepresidente de ventas de The Americas."Eventos como el XXVII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura son oportunidades criticas para compartir innovaciones basadas en la ciencia que ayuden a los productores a enfrentar los desafíos mientras logran resultados solidos comerciales".

En el stand 15, Amlan presentara Calibrin ®-z, un producto de control de biotoxinas de amplio espectro que se une tanto a las micotoxinas como a las toxinas de las bacterias patógenas, y Varium®, un aditivo para la salud intestinal diseñado para mejorar la integridad intestinal, reducir el impacto de las bacterias patógenas y mejorar la eficiencia alimentaria, especialmente en los sistemas de producción libres de antibióticos. ¡Los visitantes también podrán conocer mas sobre la tecnología basada en minerales de Amlan, que aprovecha las propiedades únicas de su montmorillonita de calcio patentada para ofrecer un rendimiento constante y comprobado en el campo!

"A medida que Amlan profundiza su enfoque en el mercado centroamericano, nos enorgullece ofrecer a los productores soluciones naturales que apoyan la salud y el rendimiento animal", dijo el Dr. Robin Jarquin, director regional de América Latina. "El crecimiento de la producción pecuaria y avícola destaca como los productores centroamericanos están adoptando la innovación. Con la integración de aditivos avanzados en el alimento, ayudamos a los productores a mejorar la salud animal, aumentar la eficiencia y satisfacer la creciente demanda de proteínas de alta calidad en la región".

Los asistentes están invitados a visitar el stand de Amlan para interactuar con nuestro equipo y obtener más información sobre como las soluciones respaldadas por la ciencia pueden apoyar sus operaciones.

Amlan International, la división de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC), desarrolla y comercializa innovadores aditivos alimentarios naturales que optimizan la salud y maximizan el rendimiento animal.

