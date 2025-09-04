Verkkokauppa.com Oyj:n kuluttajarahoitusliiketoiminnan myynti Walleylle on saatu päätökseen

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.9.2025 klo 08.00

Verkkokauppa.com Oyj on myynyt kuluttajarahoitusliiketoimintansa Norion Bank AB:lle ja sen maksuratkaisujen liiketoimintayksikölle, Walleylle. Walley ja Verkkokauppa.com allekirjoittivat asiaa koskevan sopimuksen 2.6.2025. Kaupan toteutuksessa maksettu alustava kauppahinta on noin 34 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan toteutumisen jälkeisen täsmäytyslaskelman perusteella.

Kaupasta kirjautuu Verkkokauppa.comille kertaluonteinen, noin 3 miljoonan euron myyntivoitto, joka raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä Q3/2025 osavuosikatsauksen yhteydessä. Kertaluonteisen myyntivoiton lisäksi kaupalla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Verkkokauppa.comin tulokseen, mutta järjestely tehostaa merkittävästi yhtiön taserakennetta. Kauppa ei vaikuta Verkkokauppa.comin ohjeistukseen näkymistä vuodelle 2025.

Verkkokauppa.com on aikaisemmin antanut asiaa koskevan pörssitiedotteen 2.6.2025.

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.



Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.