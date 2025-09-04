Ackermans & van Haaren soutient le tour de financement de série B de 55 millions d’euros de MRM Health

Ackermans & van Haaren (AvH) soutient le tour de financement de Série B totalisant 55 millions d’euros de MRM Health, une société biopharmaceutique en phase clinique, pionnière dans les thérapeutiques basées sur le microbiome pour les maladies inflammatoires et l’immuno-oncologie.

Pour AvH, ce tour de financement de Série B comprend un investissement supplémentaire de 3 millions d'euros, ce qui porte l'investissement total d'AvH dans MRM Health à 10,8 millions d'euros et sa participation entièrement diluée à 14,1 %.


