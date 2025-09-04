Ackermans & van Haaren ondersteunt de serie B-financieringsronde van 55 miljoen euro van MRM Health

Geachte aandeelhouder,

Ackermans & van Haaren (AvH) ondersteunt de serie B-financieringsronde van in totaal 55 miljoen euro van MRM Health, een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat pioniert met therapieën op basis van het microbioom voor inflammatoire aandoeningen en immuun-oncologie.

Voor AvH omvat deze serie B-financieringsronde een aanvullende investering van 3 miljoen euro, waarmee de totale investering van AvH in MRM Health op 10,8 miljoen euro komt, en haar volledig verwaterde (‘fully diluted’) deelname op 14,1%.

