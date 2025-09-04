Nicox prévoit de rembourser intégralement ses dettes financières, NCX 470 ayant été dé-risqué et licencié dans le monde entier 

4 septembre 2025 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui qu’elle prévoit de rembourser l’intégralité de ses dettes financières existantes en 2026 et fourni une mise à jour de son portefeuille de produits et de sa situation financière. Cela fait suite aux récentes annonces concernant l’accord de licence de NCX 470 avec Kowa qui est venu compléter notre couverture mondiale et les résultats positifs de son second essai clinique pivot de Phase 3, Denali. NCX 470 remplit les conditions requises pour le dépôt des NDA aux Etats-Unis et en Chine, avec une soumission prévue pour le premier semestre 2026 aux Etats-Unis, puis ultérieurement en Chine. Sur la base de ces soumissions, la Société anticipe de générer des revenus récurrents dés 2027, en plus des paiements d'étape à recevoir liés à la soumission et à l'approbation. Les coûts liés aux dépôts de NDA sont à la charge de nos partenaires.



« Nicox est une société de biotechnologie générant des revenus, dotée d’une expertise approfondie et reconnue dans le développement en ophtalmologie, les transactions stratégiques et les activités Corporate. À la suite de l'annonce récente de l'accord de licence pour NCX 470 avec Kowa, qui concrétise notre stratégie de licences à l’échelle mondiale, nous avons également finalisé le second essai clinique pivot de phase 3 Denali pour NCX 470 aux États-Unis et en Chine. Nos équipes accompagneront nos partenaires, Kowa et Ocumension, dans le dépôt des demandes d’autorisations de mise sur le marché (NDA) pour NCX 470, et veilleront à assurer une large communication sur le profil et les données du produit. » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox. « Nous avons démontré que Nicox était capable de mener à bien le développement d’actifs cliniques majeurs et leur financement, tout en mettant en œuvre des solutions commerciales. Ce faisant, nous avons créé des sources de revenus à long terme pour la Société, répondu à nos besoins financiers à court terme et prévoyons de remplir nos engagements envers nos créanciers. Nous estimons être désormais en position de force pour explorer des options stratégiques, y compris des partenariats ou des regroupements d’entreprises. »



Prochaines étapes clés



Dépôt de la NDA pour NCX 470 aux Etats-Unis : attendu au premier semestre 2026.

attendu au premier semestre 2026. Dépôt de la NDA pour NCX 470 en Chine : prévu après le dépôt aux Etats-Unis.

prévu après le dépôt aux Etats-Unis. Résultats du programme clinique de Phase 3 pour NCX 470 au Japon : programme lancé à l’été 2025. Géré et financé par Kowa. Point sur la situation financière



NCX 470 est maintenant licencié dans le monde entier, avec des paiements d’étape attendus en 2026 et 2027. Des redevances sur les ventes nettes sont prévues à partir de 2027. Sur la base des prochaines étapes clés prévues incluant le remboursement de l’intégralité des dettes financières existantes, la Société est financée jusqu’au 3ème trimestre 2026. La Société reste engagée dans le contrôle des coûts, optimisant l’allocation des ressources tout en maintenant les capacités requises pour mener à bien ses objectifs stratégiques. Si l’une des hypothèses concernant les revenus ou coûts estimés venait à changer, cela pourrait impacter l’horizon de trésorerie de la Société.



Mise à jour du portefeuille de produits



NCX 470, le principal candidat médicament de Nicox, est licencié à l’échelle mondiale à deux partenaires de premier plan, Kowa et Ocumension Therapeutics. Les deux essais cliniques de Phase 3, Mont Blanc et Denali, répondent aux exigences pour le dépôt NDA aux Etats-Unis et en Chine.



Etats-Unis – Selon les projections de Nicox, un dépôt de NDA auprès de la FDA (Food and Drug Administration) est prévu pour le premier semestre 2026. Kowa prendra en charge l’ensemble des coûts relatifs à la soumission de la NDA.

– Selon les projections de Nicox, un dépôt de NDA auprès de la FDA (Food and Drug Administration) est prévu pour le premier semestre 2026. Kowa prendra en charge l’ensemble des coûts relatifs à la soumission de la NDA. Chine – la soumission d’un dépôt de NDA est attendue auprès des autorités règlementaires chinoises par notre partenaire, Ocumension, après le dépôt de la NDA aux Etats-Unis. Ocumension prendra en charge l’ensemble des coûts relatifs à ce dépôt.

– la soumission d’un dépôt de NDA est attendue auprès des autorités règlementaires chinoises par notre partenaire, Ocumension, après le dépôt de la NDA aux Etats-Unis. Ocumension prendra en charge l’ensemble des coûts relatifs à ce dépôt. Japon – un essai d’efficacité confirmatoire de Phase 3 et un essai de sécurité de Phase 3 ont été lancés sur des patients japonais. Kowa est responsable de la gestion de ces essais, à ses frais, et espère pouvoir déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché au Japon sur la base de ces études.

– un essai d’efficacité confirmatoire de Phase 3 et un essai de sécurité de Phase 3 ont été lancés sur des patients japonais. Kowa est responsable de la gestion de ces essais, à ses frais, et espère pouvoir déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché au Japon sur la base de ces études. Europe – la stratégie règlementaire est en cours d’évaluation. NCX 1728, un inhibiteur de phosphodiestérase 5 (PDE-5) donneur de NO, est actuellement en cours d’évaluation dans le cadre d’un programme de recherche préclinique explorant des indications pour le traitement du glaucome, incluant la neuroprotection, ainsi que pour le traitement des maladies de la rétine, dans le cadre d’un accord exclusif de recherche incluant une option de licence avec Glaukos. Glaukos a versé des frais d’extension afin de prolonger la période d’évaluation de NCX 1728 pour le traitement du glaucome. L’évaluation pour les affections rétiniennes se poursuit également, et est soumise à des conditions d’option différentes.



ZERVIATE® (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24%, est actuellement commercialisé aux Etats-Unis sous des accords de licence exclusifs par Harrow, Inc. et en Chine par Ocumension Therapeutics pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.



VYZULTA® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%, est sous accord de licence exclusif mondial avec Bausch + Lomb. Nicox a vendu les redevances de VYZULTA à Soleus Capital en octobre 2024.



NCX 4251 : Les évolutions du marché de la sécheresse oculaire aux Etats-Unis suggèrent que l’investissement en développement pourrait ne pas être justifié .NCX 4251 reste disponible pour des accords de licence en dehors du marché chinois