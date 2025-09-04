Sampo Oyj, pörssitiedote, 4.9.2025 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 3.9.2025
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa 3.9.2025 seuraavasti:
|Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot
|Yhteenlaskettu päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä)
|Hankittujen osakkeiden päiväkohtainen painotettu keskihinta*
|Markkinapaikka (MIC-koodi)
|9 176
|9,55
|AQEU
|111 968
|9,54
|CEUX
|28 305
|9,55
|TQEX
|188 296
|9,55
|XHEL
|YHTEENSÄ
|337 745
|9,55
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.8.2025 enintään 200 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.8.2025 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 6 563 468 Sammon A-osaketta, mikä on 0,24 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley
Lisätiedot:
Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030
