Viridien et TGS annoncent la phase 1 de l’étude Megabar Extension au large du Brésil

Paris, France – le 4 septembre 2025

Viridien, en collaboration avec son partenaire en joint-venture TGS, annonce le démarrage de la phase I de l’étude de Megabar Extension dans le bassin de Barreirinhas, au large des côtes nord du Brésil. L'acquisition de cette étude sismique 3D multi-clients, d’une superficie de 5 300 km², sera réalisée par TGS et l’imagerie par Viridien, et s'appuiera sur la couverture existante de l'étude Megabar de Viridien.

Le bassin de Barreirinhas contient des systèmes pétroliers déjà testés et les découvertes géantes dans les bassins adjacents de Guyane et du Suriname démontrent des thèmes d’exploration analogues en eaux profondes. Les récentes licences octroyées aux compagnies pétrolières internationales le long de la marge équatoriale, associées au succès du 5e cycle d'offres de concessions permanentes au Brésil, soutiennent la dynamique croissante de la région.

La phase I de l’étude Megabar Extension sera menée dans une zone prometteuse au potentiel géologique avéré, mais pour laquelle il n'existe pas encore de données 3D. TGS déploiera le navire Ramform Tethys, spécialement conçu à cet effet et équipé de sa technologie exclusive GeoStreamer®, pour l'acquisition de données 3D de haute qualité. L'acquisition devrait débuter début septembre et s'achever fin novembre.

L'imagerie de l'étude Megabar Extension sera réalisée par les experts en imagerie de Viridien, qui mettront en œuvre leurs technologies propriétaires d'imagerie haut de gamme, y compris la time-lag full-waveform Inversion (TL-FWI) et la reverse time migration (RTM), afin d'améliorer la compréhension géologique. Cela permettra de révéler de nouveaux potentiels, d'améliorer l'évaluation des prospects et de réduire les risques liés à l'exploration. Les premiers résultats d'imagerie sont attendus pour le troisième trimestre 2026, et les produits finaux devraient être disponibles au premier trimestre 2027.

Kristian Johansen, PDG de TGS, a déclaré : « TGS reste déterminée à soutenir l’industrie de l’énergie avec des données de haute qualité pour les activités d’exploration dans les bassins de la marge équatoriale du Brésil. La géologie de ces bassins partage des caractéristiques avec les découvertes réalisées au Guyana et au Suriname, et la phase I de Megabar Extension représentera une étape significative dans la compréhension de la géologie du bassin de Barreirinhas. En appliquant nos capacités de pointe en acquisition de données 3D, nous sommes convaincus que le projet suscitera un vif intérêt et apportera une valeur substantielle aux programmes d’exploration de nos clients. »

Sophie Zurquiyah, PDG de Viridien, a déclaré : « Nous sommes ravis de démarrer cette nouvelle étude Megabar Extension, qui s'inscrit dans notre engagement à long terme visant à ouvrir des zones frontalières à fort potentiel pour de nouvelles opportunités d'exploration au Brésil. Megabar Extension offrira à nos clients un avantage concurrentiel inégalé dans une zone stratégique du bassin sous-exploré de Barreirinhas, l'un des sites d'exploration les plus prometteurs d'Amérique du Sud. Grâce à un accès exclusif au premier jeu de données sismiques 3D ultramodernes dans cette région, les explorateurs pourront identifier plus rapidement les opportunités, prendre des décisions plus sûres et se positionner en tête de la concurrence pour les prochains cycles de mises aux enchères de blocs. »

Ce projet fait l’objet d’un préfinancement par l’industrie.

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 200 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

