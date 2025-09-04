Pranešimas apie antrojo sandorio etapo su strateginiu investuotoju eigą

Bendrovė anksčiau informavo, kad kovo mėnesį pritraukė strateginį investuotoją – Turkijos turizmo sektoriaus verslinką ir investuotoją Neset Kockar, kuris valdo tarptautinius aviacijos, nekilnojamojo turto, turizmo bei kitus verslus. Balandžio mėnesį sėkmingai užbaigtas pirmasis sandorio etapas, kurio metu N. Kockar įsigijo 23,2 proc. bendrovės akcijų iš trijų fizinių akcininkų.
Sandorio šalys planavo iki rudens užbaigti ir antrąjį sandorio etapą, po kurio N. Kockar būtų valdęs 33,19 proc. „Novaturo" akcijų. Tačiau bendrovė gavo informaciją, kad antrasis sandorio etapas nutraukiamas pagal sudarytų sutarčių sąlygas, o sandorio šalys tęs derybas dėl naujų susitarimo sąlygų.
Tiksli data, iki kada gali būti pasiektas naujas susitarimas, šiuo metu nėra žinoma. Pažymėtina, kad strateginio investuotojo pritraukimas stiprina bendrovės finansines pozicijas ir patikimumą – N. Kockar suteikė „Novaturui" 1 mln. eurų paskolą, kuri vėliau buvo išplėsta iki 2 mln. eurų, taip pat pasiekti susitarimai su finansų ir draudimo įstaigomis.
„Novaturo“ grupė yra daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, plačiausią krypčių asortimentą siūlantis kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypčių visame pasaulyje. Audituotais duomenimis, 2024 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 201 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 239 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
