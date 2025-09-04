ITCAB gagne 10 jours d’efficacité grâce aux outils Fluke Networks

EINDHOVEN, Netherlands, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fluke Networks, leader mondial des outils de certification, de dépannage et d’installation pour les infrastructures de câblage réseau critiques, a permis à la start-up française ITCAB de gagner jusqu’à 10 jours de temps de technicien sur des projets à grande échelle grâce à ses solutions de test avancées.

Créée en 2022, ITCAB est une entreprise en pleine croissance, spécialisée dans la conception et le déploiement de câblage basse tension. Elle fournit des câbles en cuivre et en fibre optique à un large éventail de secteurs d’activité. De la défense à la santé en passant par les datacenters et la logistique, la conception et la maintenance des réseaux informatiques de ses clients exigent précision, efficacité et fiabilité. Derrière tout cela, on trouve un ensemble de normes réglementaires strictes auxquelles l’industrie du câblage réseau doit se conformer. ITCAB a besoin d’outils adéquats pour garantir la conformité nécessaire à ses clients.

Pour respecter ces normes dès le départ, ITCAB a choisi de travailler avec Fluke Networks pour garantir que chaque installation de câblage réseau réalisée soit aussi durable et qualitative que possible, grâce à des outils de mesure de pointe. Les créateurs de l’entreprise connaissaient Fluke Networks depuis le début de leur carrière et souhaitaient continuer à travailler avec des outils auxquels ils savaient pouvoir faire confiance.

Aujourd’hui, les techniciens d’ITCAB utilisent quatre équipements Fluke Networks :

DSX-5000 CableAnalyzer TM pour infrastructures à paires torsadées RJ45 : permet aux techniciens d’effectuer toutes les mesures requises sur le terrain et d’anticiper les problèmes de conformité potentiels avant qu’ils ne surviennent

pour infrastructures à paires torsadées RJ45 : permet aux techniciens d’effectuer toutes les mesures requises sur le terrain et d’anticiper les problèmes de conformité potentiels avant qu’ils ne surviennent Réflectomètre OptiFiber TM Pro pour réseaux de fibre optique : aide les techniciens à travailler plus efficacement grâce à la configuration automatisée, au mode expert et à la cartographie détaillée des événements

pour réseaux de fibre optique : aide les techniciens à travailler plus efficacement grâce à la configuration automatisée, au mode expert et à la cartographie détaillée des événements Solution de photométrie duplex bidirectionnelle CertiFiber TM Pro : simplifie le processus de certification des réseaux de fibre optique en effectuant des tests efficaces et précis dans les datacenters ainsi que les réseaux LAN, WAN et de télécommunications

: simplifie le processus de certification des réseaux de fibre optique en effectuant des tests efficaces et précis dans les datacenters ainsi que les réseaux LAN, WAN et de télécommunications MultiFiberTM Pro : intervient sur les infrastructures de liaisons en fibre optique haute densité avec connecteurs MTP

Pour ITCAB, l’un des plus grands atouts est la fiabilité de Fluke Networks. Des résultats cohérents et précis sont essentiels pour évaluer les performances du réseau. Les interfaces utilisateur intuitives simplifient en outre le processus de mesure, tandis que le logiciel de reporting LinkWareTM rationalise la collecte et l’analyse des données. Les techniciens peuvent facilement récupérer des données de diagnostic, lancer des recherches détaillées et générer des rapports complets, puis les partager avec les équipes techniques et les clients si nécessaire.

Grâce aux équipements Fluke Networks, ITCAB gagne en moyenne 15 à 30 secondes par test, ce qui, pour les projets nécessitant jusqu’à 10 000 tests, représente environ 10 jours de travail économisés pour un technicien.

“C’est extrêmement efficace: la capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment peut vraiment accélérer notre travail,” a commenté M. Corentin Cunat, fondateur et co-PDG d’ITCAB. “Si nous avions choisi d’autres produits, nous aurions eu beaucoup plus de tâches à gérer, ce qui aurait ralenti l’ensemble du processus et augmenté les coûts.”

“Compte tenu de la demande croissante de bande passante et de l’évolution constante de la technologie, l’accès à des outils de test, de certification et de dépannage efficaces a un impact mesurable sur la productivité et la confiance des clients,” a ajouté Nigel Hedges, spécialiste des applications et de la technique chez Fluke Networks. “Nos solutions offrent une visibilité de bout en bout sur les réseaux cuivre, fibre et actifs, ce qui permet aux équipes de rationaliser les workflows, de simplifier la conformité et d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Dans le paysage concurrentiel actuel, les bons outils ne sont pas ceux qui permettent de suivre le rythme, mais bien ceux qui permettent de garder une longueur d’avance.”

Compte tenu de la croissance rapide d’ITCAB, la demande d’équipements de test avancés ne fera qu’augmenter. Pour continuer à répondre aux attentes des clients et à anticiper l’évolution des réglementations du secteur, ITCAB étend son parc d’équipements Fluke network, s’assurant ainsi de rester à la pointe des solutions de test de réseau.

“ITCAB a considérablement réduit le temps consacré à la documentation et au dépannage, ce qui a conduit à de meilleures performances et à une plus grande satisfaction client sur plusieurs projets importants. Cela démontre parfaitement comment les entreprises peuvent gagner en efficacité grâce à des tests plus intelligents.”, a déclaré M. Hedges.

Découvrez comment ITCAB a concrétisé des gains d’efficacité remarquables grâce aux outils Fluke Networks. Téléchargez l’étude de cas complète pour découvrir comment des tests plus intelligents peuvent vous faire gagner du temps et améliorer vos performances.

À propos de Fluke Networks

Fluke Networks est le leader mondial des outils de certification, de dépannage et d’installation pour les professionnels chargés de l’installation et de la maintenance des infrastructures de câblage réseau critiques. De l’installation des datacenters les plus avancés à la restauration de service en usine, la combinaison de notre fiabilité légendaire et de performances incomparables garantit une exécution efficace des travaux. Les produits phares de la société comprennent l’innovant LinkWare™ Live, la solution cloud de certification de câbles, leader mondial avec plus de cinquante millions de résultats téléchargés à ce jour. Pour en savoir plus, appelez le 1-800-283-5853 (États-Unis, Canada), le 1-425-446-5500 (International) ou rendez-vous sur www.flukenetworks.com.

FLUKE est une marque déposée de Fluke Corporation. Pour en savoir plus, visitez le site web de Fluke.

