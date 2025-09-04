Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition publicerar data som visar på ihållande effekt av golexanolon i preklinisk Parkinsonmodell

STOCKHOLM, 4 september 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition presenterar data som visar att läkemedelskandidaten golexanolon ger ihållande reversering av neuroinflammation i en sjukdomsmodell av Parkinson. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Immunology, belyser verkningsmekanismen för golexanolon vid lindring av symtomen av Parkinsons sjukdom, vilket banar väg för golexanolon som en kronisk behandling.

Parkinsons sjukdom är en progressiv, neurodegenerativ sjukdom som utmärker sig genom motoriska symtom och nedsatt kognitiv funktion samt psykisk ohälsa. Sjukdomen orsakas av förlust av de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin, vilket leder till olika symptom som minskar patientens välbefinnande och livskvalitet. Umecrine Cognition utvecklar en ny klass av läkemedel för att lindra kognitiva symptom.

En preklinisk studie av golexanolon i en etablerad modell av Parkinsons sjukdom visar att golexanolon fullständigt reverserar aktiveringen av immunceller som driver neuroinflammation i den del av hjärnan som kontrollerar frivilliga rörelser och kroppshållning. Vidare visar resultaten att behandling med golexanolon fullständigt reverserar ökningen av inflammationsfrämjande proteiner i sjukdomsmodellen, vilket ger ett robust skydd mot neuroinflammation redan tre veckor efter sjukdomsdebut. En utvärdering efter nio veckor visade att golexanolon fortsatte att motverka inflammation och hjälpte till att återställa skyddande immunceller. Fynden indikerar att golexanolon kan normalisera skadlig neuroinflammation som förvärrar symtomen med tiden, en effekt som dessutom är ihållande över tid.

Studien genomfördes tillsammans med bolagets akademiska samarbetspartner vid Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia, Spain. Resultaten publiceras i septemberutgåvan av den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Immunology och finns tillgänglig här.

Karolinska Developments ägande i Umecrine Cognition uppgår till 73% före utspädning.

