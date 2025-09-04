Factures fournisseurs : Lufthansa Group Business Services choisit Esker pour optimiser sa performance et sa croissance à l’international

Lyon, France - 04 septembre 2025 - Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO, annonce aujourd’hui que Lufthansa Group Business Services (LGBS) a choisi Esker Accounts Payable (cycle S2P - fournisseurs) pour rationaliser ses processus à travers cinq ERP, améliorer son efficacité et accélérer sa croissance.

Face à la diversité de son infrastructure IT, LGBS recherchait une solution d'automatisation capable d'unifier le traitement des factures fournisseurs sur ses sites de Francfort, Cracovie et Manille. Esker a été choisie pour ses fonctionnalités globales, sa maitrise de l’Intelligence artificielle et son expertise reconnue en matière d'intégration de systèmes ERP multiples.

Présente à l’international, Esker propose une plateforme multilingue et multi-devises, parfaitement adaptée aux ambitions de LGBS.

LGBS a lancé son projet avec une ambition claire : standardiser et automatiser ses processus. Grâce à la solution d’Esker, ces processus ont pu être transformés en profondeur dans un délai court. Cette initiative a également posé les bases d’un fonctionnement durable pour l’ensemble des opérations liées à la comptabilité fournisseurs, avec des bénéfices concrets pour toutes les équipes de l’entreprise. L’intégration prochaine de la solution Esker Accounts Payable avec le logiciel métier AMOS viendra, à terme, renforcer la proposition de valeur d’Esker pour LGBS.

« Les équipes sont très satisfaites de la clarté des tableaux de bord et des indicateurs, ainsi que de l’IA qui prend en charge de plus en plus de tâches. La collaboration avec l'équipe Professional Services d'Esker pour l'implémentation de l'outil nous a permis de trouver des solutions optimales pour des personnalisations complexes adaptées à nos différents usages. » déclare Lukasz Mocek, chef de projet et Senior Process Architect chez Lufthansa Group Business Services.

Dans le cadre de son projet d'automatisation, LGBS a récemment étendu son utilisation des solutions Esker en implémentant la solution de gestion des notes de frais Esker Expense Management. Le partenariat entre Lufthansa et Esker s’inscrit dans une démarche de transformation continue, faisant d’Esker un allié stratégique pour la transformation digitale de LGBS.

« Nous sommes fiers de soutenir LGBS dans sa démarche d’innovation technologique au service d’une expérience client d’exception. Aujourd'hui, le paysage complexe des entreprises exige transparence et agilité, en particulier lorsqu'il s'agit de collaborer avec de multiples entités. Esker est fière d'être un partenaire de confiance pour aider Lufthansa à améliorer et à faire évoluer ses opérations avec une solution adaptée et fiable. » déclare le Dr. Rafael Arto-Haumacher, Country Manager chez Esker Allemagne

A propos de Lufthansa Group Business Services

Lufthansa Group Business Services (LGBS) vise à fournir les meilleurs services en matière de finances, de comptabilisation des recettes, de ressources humaines et d'achats. L'organisation opère à l'échelle mondiale, avec une société mère en Allemagne (LGBS GmbH), ainsi que des centres responsables au niveau régional à Mexico (LATAM), Cracovie (EMEA) et Manille (APAC et US). Outre l'exécution opérationnelle, son objectif est d'accroître l'efficacité de ces processus afin de générer des économies dans l'ensemble du groupe Lufthansa. Nous sommes le partenaire de service global pour des services administratifs de classe mondiale pour le groupe Lufthansa. LGBS appartient à 100 % au groupe Lufthansa.

A propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs.

Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise. En 2024, l’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus des deux tiers à l’international. En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue





