Bitwise erweitert sein Produktportfolio in der Schweiz und notiert fünf Flaggschiff-ETPs an der Six Swiss Exchange

04. September 2025. Zürich, Frankfurt. Der auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Asset Manager Bitwise hat diese Woche fünf seiner führenden Krypto-ETPs an der Six Swiss Exchange gelistet. Die Notierungen bieten Anlegern mehr Möglichkeiten, vom florierenden Kryptomarkt zu profitieren. Zu den neu gelisteten Produkten gehören Staking- und Index-ETPs. Die Krypto-ETPs von Bitwise sind sorgfältig konzipierte Finanzinstrumente, die sich nahtlos in traditionelle Portfolios integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen als Anlageklasse ermöglichen. Im August 2025 gab Bitwise bekannt, dass die Kundenvermögen über alle 40 Investmentprodukte hinweg 15 Milliarden US-Dollar überstiegen hatten, was im Vergleich zu Oktober 2024 einer Steigerung von 200 Prozent entspricht.

Die Schweiz ist für Bitwise ein wichtiger Markt im Herzen Europas, sowohl mit Blick auf Privatanleger als auch auf Institutionelle Investoren. Das Land zählt seit Langem zu den frühen Anwendern digitaler Vermögenswerte – sowohl marktseitig als auch regulatorisch. Gleichzeitig öffnen immer mehr Länder Europas börsengehandelte Krypto-Produkte für eine breite Anlegerbasis. So wird erwartet, dass die britischen Regulierungsbehörden ab dem 08. Oktober 2025 den Zugang zu Krypto-ETPs für Privatanleger erleichtern werden, parallel prüfen die Aufsichtsbehörden in Frankreich, die Vertriebsregulierung für diese Produkte auszuweiten.

„Die fünf Flaggschiffprodukte, die wir nun in der Schweiz gelistet haben, erweitern die Möglichkeiten für Anleger, vom vollen Potenzial der Kryptomärkte zu profitieren“, betonte Ronald Richter, Regional Director Investment Strategy von Bitwise in Europa. „Europa öffnet sich rasch für digitale Vermögenswerte, und die Schweiz im Herzen des Kontinents spielt dabei eine führende Rolle. Ich freue mich sehr, dass wir unsere an der renommierten SIX gehandelten Produkte nun um zusätzliche Staking- und Indexprodukte erweitern konnten.“

Bradley Duke, Managing Director und Head of Bitwise Europe, fügte hinzu: „Der Ausbau unseres Produktangebots in der Schweiz ist ein logischer nächster Schritt für Bitwise und passt zu unserer Strategie, stets erstklassige Krypto-ETPs anzubieten. Wir stellen Anlegern eine umfassende Palette an Produkten zur Verfügung, um von der Wertschöpfung digitaler Vermögenswerte zu profitieren, indem wir regulierte Produkte mit einer sorgfältig aufgebauten Finanzinfrastruktur entwickeln. Wir entwickeln ständig neue Produkte und werden dies auch in den kommenden Monaten in unseren europäischen Märkten fortsetzen.“

Die neu gelisteten ETPs an der SIX Swiss Exchange:

Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1, ISIN: DE000A4AER62): Es handelt sich um ein kosteneffizientes Bitcoin-ETP, das as frei von zeitlich begrenzten Gebührenaktionen eine TER von 0,20 % aufweist und sich perfekt für strategische Allokationen eignet. Das Produkt richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die Kosteneffizienz suchen und sich an Benchmarks orientieren. Der NAV wird dreimal täglich neu berechnet, wobei die Primärmarktliquidität aus Hongkong, der EU und den Vereinigten Staaten integriert wird, was institutionellen Anlegern ein erweitertes Primärmarktliquiditätsfenster bietet.





Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32, ISIN: DE000A3G90G9) ist ein professionell ausgestaltetes und liquides Anlageinstrument, das darauf abzielt, ETH-Staking für maximale Anlegerrenditen zu nutzen. ET32 verzeichnete in diesem Jahr konstant positive Nettomittelzuflüsse. Gleichzeitig weist es attraktive Geld-Brief-Spannen auf und strebt die niedrigsten Gesamtkosten unter den ETH-Staking-ETPs an.





Bitwise Solana Staking ETP (BSOL, ISIN: DE000A4A59D2) ist ein professionell ausgestaltetes und vollständig hinterlegtes ETP, das ein Engagement in gestakten Solana-Coins ermöglicht. BSOL orientiert sich am Compass Solana Total Return Monthly Index und zielt darauf ab, einen transparenten Rahmen für die Performance und Bewertung von SOL-Staking-Prämien zu bieten.





Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20, ISIN: DE000A3G3ZL3): DA20 strebt an, die Performance des MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index abzüglich Gebühren nachzubilden. Der Index wird von MSCI verwaltet und vierteljährlich neu gewichtet. Er bildet die Wertentwicklung der 20 führenden investierbaren Kryptowährungen ab, die zusammen etwa 90 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ausmachen.





Bitwise Physical XRP ETP (GXRP, ISIN: DE000A3GYNB0): Das Produkt bildet den Wert von XRP ab, der fünftgrößten Kryptowährung der Welt mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 80 Milliarden US-Dollar. Ripple, das Netzwerk hinter dem Token, hat aufgrund der zunehmenden Anwendungsmöglichkeiten seines Ledgers, insbesondere in Bereichen wie grenzüberschreitende Überweisungen, institutionelle DeFi und Tokenisierung von realen Vermögenswerten, einen Popularitätsschub erlebt.





Bitwise ermöglicht es Anlegern, in digitale Vermögenswerte zu investieren, ohne dass sie ein Krypto-Wallet benötigen. Krypto-ETPs werden wie traditionelle Aktien oder ETFs an regulierten Börsen gehandelt und können nahtlos in Standard-Brokerage- Depots oder ETF-Portfolios integriert werden.

Jedes ETP wird vollständig durch den entsprechenden digitalen Vermögenswert gedeckt, der sicher in einer institutionellen Cold-Storage-Verwahrung verwahrt wird. Vergleichbar mit Edelmetall-ETCs verfügen Bitwise-Krypto-ETPs über einen physischen Rückkaufmechanismus. Der Anlegerschutz wird durch einen unabhängigen Treuhänder und Verwalter verbessert, der sicherstellt, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte außerhalb der Bilanz des Emittenten gehalten werden, wodurch das Ausfallrisiko für den Anleger minimiert wird.

Bitwise ETPs - Handelsinformationen – SIX Swiss Exchange

ETP Name Primary

Ticker Valoren

Nummer ISIN Handelswährung

Currencies TER (%) NEUE LISTINGS Bitwise Core Bitcoin ETP BTC1 134964341 DE000A4AER62 CHF 0,20 Bitwise Ethereum Staking ETP ET32 133120059 DE000A3G90G9 CHF 0,65 Bitwise MSCI

Digital Assets Select 20 ETP DA20 126630022 DE000A3G3ZL3 CHF 1,49 Bitwise Solana Staking ETP BSOL 140441523 DE000A4A59D2 CHF 0,85 Bitwise Physical XRP ETP GXRP 118513061 DE000A3GYNB0 CHF 1,95 BESTEHENDE LISTINGS Bitwise Physical Bitcoin ETP BTCE 55503260 DE000A27Z304 CHF, USD, GBP 2,00 Bitwise Physical Ethereum ETP ZETH 110488627 DE000A3GMKD7 CHF, USD, GBP 1,49 Bitwise Physical Solana ETP ESOL 115256504 DE000A3GVKZ1 CHF, GBP 1,95 Bitwise Aptos Staking ETP APTB 139573609 DE000A4AJWU3 CHF, USD 0,85 Bitwise Physical Litecoin ETP ELTC 111198508 DE000A3GN5J9 CHF, GBP 2,00

Zur kompletten Produktliste: https://bitwiseinvestments.eu/products/#data-attr-group=overview.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass Investitionen in Krypto-Assets erhebliche Risiken bergen, darunter unter anderem:

Volatilitätsrisiko: Die Preise von Krypto-Assets können erheblichen Schwankungen unterliegen.

Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumen können variieren und die Ausführung beeinflussen.

Verwahrungsrisiko: Trotz Verwahrung auf institutionellem Niveau können digitale Assets anfällig für Cyberbedrohungen sein.

Regulatorisches Risiko: Krypto-Assets und ihre Behandlung unterliegen sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

Auch wenn die Möglichkeit erheblicher Gewinne besteht, tragen Sie das Risiko, einen Teil oder sogar Ihr gesamtes investiertes Kapital zu verlieren. Umfassende Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu



Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalter mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt – sowohl in den USA als auch in Europa.

In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen vier Jahren eine umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet.

Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden.

Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu



Medienkontakt:



SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com

Important information

This press release does not constitute investment advice, nor does it constitute an offer or solicitation to buy financial products. This press release is issued by Bitwise Europe GmbH (“BEU”), a limited company domiciled in Germany, for information only and in accordance with all applicable laws and regulations. BEU gives no explicit or implicit assurance or guarantee regarding the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. It is advised not to rely on the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. Please note that this article is neither investment advice nor an offer or solicitation to acquire financial products or cryptocurrencies.