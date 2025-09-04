Bitwise élargit l’accès à ses produits sur le marché suisse en inscrivant cinq ETP phares à la SIX Swiss Exchange

Produits de staking et indices parmi les nouvelles inscriptions : Bitwise permet aux investisseurs d’accéder à un éventail plus large de produits de premier plan sur le marché suisse.





Produits d’investissement réglementés : Bitwise offre aux investisseurs un accès aux opportunités du marché des actifs numériques en forte croissance.





Tendance positive en Europe : le régulateur britannique devrait assouplir l’accès aux ETP crypto pour les investisseurs particuliers à partir du 8 octobre 2025 ; une dynamique positive est également observée en France.





4 septembre 2025, Francfort, Zurich – Le gestionnaire d’actifs numériques spécialisé Bitwise a coté cette semaine cinq de ses ETP crypto phares à la SIX Swiss Exchange. Ces nouvelles inscriptions offrent aux investisseurs davantage de possibilités de tirer parti du marché crypto en plein essor, notamment via des ETP de staking et des ETP indiciels.

La gamme d’ETP de Bitwise se compose d’instruments financiers soigneusement conçus, qui s’intègrent aisément dans des portefeuilles traditionnels, offrant une exposition complète aux crypto-actifs en tant que classe d’actifs. En août 2025, Bitwise a annoncé que les encours clients avaient dépassé 15 milliards de dollars à travers ses 40 produits d’investissement, soit une hausse de 200 % par rapport à octobre 2024.

La Suisse représente un marché clé au cœur de l’Europe pour Bitwise, tant pour les investisseurs particuliers que professionnels. Le pays a longtemps été un précurseur dans l’adoption des actifs numériques, tant sur le plan du marché que de la réglementation. De plus en plus de pays européens ouvrent l’accès aux produits crypto cotés en bourse à une base d’investisseurs élargie. Le régulateur britannique devrait assouplir l’accès aux ETP crypto pour les particuliers à partir du 8 octobre 2025, tandis que la France étudie également un élargissement des règles de distribution de ces véhicules.

Ronald Richter, Directeur régional de la stratégie d’investissement de Bitwise en Europe, a déclaré :

« Les cinq produits phares que nous avons listés en Suisse élargiront les options pour les investisseurs souhaitant bénéficier du plein potentiel des marchés crypto. L’Europe s’ouvre rapidement aux actifs numériques, et la Suisse constitue un marché central et essentiel au cœur du continent. Je suis extrêmement heureux que nous élargissions notre gamme de produits sur la très respectée SIX Swiss Exchange, avec de nouvelles options telles que le staking et les produits indiciels. »

Bradley Duke, Responsable Europe, a ajouté :

« L’expansion de notre gamme de produits en Suisse est une étape logique pour Bitwise et s’inscrit dans notre stratégie visant à offrir en permanence des ETP crypto de premier plan. Nous proposons une gamme complète d’options permettant aux investisseurs de bénéficier de la création de valeur dans les actifs numériques via des produits réglementés et soutenus par une infrastructure financière robuste. Nous développons en permanence de nouveaux produits et continuerons à le faire dans les mois à venir sur nos marchés européens. »

Les nouveaux ETP inscrits à la SIX Swiss Exchange sont :

Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1, ISIN : DE000A4AER62) – Un ETP Bitcoin à faible coût, sans période promotionnelle, avec un TER de 0,20 % p.a., idéal pour les allocations stratégiques. Conçu pour les investisseurs de long terme recherchant efficacité et fiabilité en matière de référence. La valeur liquidative (NAV) est calculée trois fois par jour, intégrant la liquidité primaire des marchés de Hong Kong, de l’UE et des États-Unis, afin d’offrir une fenêtre élargie de liquidité primaire aux investisseurs institutionnels.





– Un ETP Bitcoin à faible coût, sans période promotionnelle, avec un TER de 0,20 % p.a., idéal pour les allocations stratégiques. Conçu pour les investisseurs de long terme recherchant efficacité et fiabilité en matière de référence. La valeur liquidative (NAV) est calculée trois fois par jour, intégrant la liquidité primaire des marchés de Hong Kong, de l’UE et des États-Unis, afin d’offrir une fenêtre élargie de liquidité primaire aux investisseurs institutionnels. Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32, ISIN : DE000A3G90G9) – Un véhicule liquide et de qualité institutionnelle visant à tirer parti du staking ETH pour un rendement optimal pour l’investisseur. ET32 a enregistré cette année des flux nets positifs constants, tout en maintenant des spreads compétitifs et en ciblant le coût total de détention le plus faible parmi les ETP de staking ETH.





– Un véhicule liquide et de qualité institutionnelle visant à tirer parti du staking ETH pour un rendement optimal pour l’investisseur. ET32 a enregistré cette année des flux nets positifs constants, tout en maintenant des spreads compétitifs et en ciblant le coût total de détention le plus faible parmi les ETP de staking ETH. Bitwise Solana Staking ETP (BSOL, ISIN : DE000A4A59D2) – Un ETP de qualité institutionnelle, entièrement adossé, offrant une exposition à Solana staké. BSOL est indexé sur le Compass Solana Total Return Monthly Index, visant à fournir un cadre transparent pour l’évaluation et la performance des récompenses de staking SOL.





– Un ETP de qualité institutionnelle, entièrement adossé, offrant une exposition à Solana staké. BSOL est indexé sur le Compass Solana Total Return Monthly Index, visant à fournir un cadre transparent pour l’évaluation et la performance des récompenses de staking SOL. Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20, ISIN : DE000A3G3ZL3) – DA20 vise à répliquer, après frais, la performance de l’indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index, géré par MSCI et rééquilibré trimestriellement. Cet indice suit la performance des 20 principales crypto-monnaies investissables, représentant plus de 90 % de la capitalisation totale du marché.





– DA20 vise à répliquer, après frais, la performance de l’indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index, géré par MSCI et rééquilibré trimestriellement. Cet indice suit la performance des 20 principales crypto-monnaies investissables, représentant plus de 90 % de la capitalisation totale du marché. Bitwise Physical XRP ETP (GXRP, ISIN : DE000A3GYNB0) – Ce produit suit la valeur du XRP, le cinquième plus grand crypto-actif mondial, avec une capitalisation supérieure à 80 milliards de dollars. Ripple, le réseau sous-jacent, connaît un fort essor grâce à l’élargissement de ses cas d’usage, notamment dans les paiements transfrontaliers, la DeFi institutionnelle et la tokenisation d’actifs réels.





Bitwise permet aux investisseurs de s’exposer aux actifs numériques sans avoir besoin d’un portefeuille crypto. Les ETP crypto se négocient sur des bourses réglementées, comme les actions ou les ETF traditionnels, et peuvent être intégrés sans difficulté dans des comptes de courtage ou des portefeuilles ETF standards.

Chaque ETP est entièrement adossé à l’actif numérique correspondant, conservé en cold storage institutionnel de haute sécurité. Comparables aux ETC sur métaux précieux, les ETP crypto Bitwise offrent un mécanisme de rachat physique. La protection des investisseurs est en outre renforcée par la présence d’un administrateur et d’un fiduciaire indépendants, garantissant que les actifs sous-jacents sont détenus hors bilan de l’émetteur, réduisant ainsi le risque de défaut.



La liste complète des produits Bitwise, y compris les cotations boursières et informations de trading, est disponible ici : Bitwise ETPs.



Les investisseurs doivent être conscients que l’investissement dans les crypto-actifs comporte des risques significatifs, notamment :

Risque de volatilité : le prix des crypto-actifs peut fluctuer fortement.

Risque de liquidité : la profondeur du marché et les volumes d’échange peuvent varier, affectant l’exécution.

Risque de conservation : malgré une conservation institutionnelle de haut niveau, les actifs numériques peuvent être vulnérables aux menaces cybernétiques.

Risque réglementaire : les crypto-actifs et leur traitement sont soumis à des cadres réglementaires en constante évolution.

Risque de marché : les mouvements généraux du marché peuvent affecter la valeur de l’ETP.





Bien qu’il existe un potentiel de gains significatifs, vous êtes exposé au risque de perdre une partie ou la totalité du capital investi. Pour des informations complètes, veuillez consulter www.bitwiseinvestments.eu



À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux leaders spécialisés dans les crypto-monnaies. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par les cryptomonnaies. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de fonds alternatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des cinq dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe et le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100% des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat physique. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.eu



Contact média :

Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont, Paris

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com



Informations importantes

Cet article ne constitue pas un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat de produits financiers. Cet article est publié par Bitwise Europe GmbH (« BEU »), une société anonyme domiciliée en Allemagne, à titre d'information uniquement et conformément à toutes les lois et réglementations applicables. BEU ne donne aucune assurance ou garantie explicite ou implicite concernant l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Il est conseillé de ne pas se fier à l'équité, à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Veuillez noter que cet article ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'acquisition de produits financiers ou de cryptomonnaies.

Avant d'investir dans des Exchange Traded Products (« ETP ») cryptographiques, les investisseurs potentiels doivent tenir compte des éléments suivants :

Les investisseurs potentiels doivent demander des conseils indépendants et prendre en compte les informations pertinentes contenues dans le prospectus de base et les conditions définitives des ETP, en particulier les facteurs de risque. Les ETP émis par BEU ne conviennent qu'aux personnes expérimentées dans l'investissement dans les crypto-monnaies et les risques d'investissement peuvent être trouvés dans le prospectus et les conditions finales disponibles sur http://www.bitwiseinvestments.eu/. Le capital investi est à risque et des pertes allant jusqu'au montant investi sont possibles. Les ETP adossés à des crypto-monnaies sont des actifs très volatils et les performances sont imprévisibles. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le prix du marché des ETP variera et ils n'offrent pas de revenu fixe ou ne correspondent pas exactement à la performance de la crypto-monnaie sous-jacente. Investir dans des ETP comporte de nombreux risques, notamment des risques généraux de marché liés aux sous-jacents, aux mouvements de prix défavorables, aux devises, aux liquidités, aux risques opérationnels, juridiques et réglementaires.