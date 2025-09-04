Bitwise amplia l’accesso ai suoi prodotti sul mercato svizzero, quotando cinque ETP di punta sulla SIX Swiss Exchange

Continua così a crescere la presenza di Bitwise in Europe con l’ampliamento dell’accesso degli investitori a una gamma più vasta di prodotti best-in-class sul mercato svizzero

4 settembre 2025, Bitwise ha quotato questa settimana cinque dei suoi principali prodotti di investimento in asset digitali sulla SIX Swiss Exchange. Queste nuove quotazioni offriranno agli investitori un accesso agevolato al mercato cripto, oggi in forte espansione; allo stesso tempo rappresenteranno per Bitwise un consolidamento strategico della propria presenza in un mercato – quello Svizzero – oggi hub cruciale nel cuore d’Europa, sia per gli investitori retail che per gli Istituzionali, essendo stato uno dei primi paesi ad adottare gli asset digitali, sia da un punto di vista di mercato che da quello normativo.

I nuovi prodotti quotati su SIX da settembre 2025 sono i seguenti:

Il Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1, ISIN: DE000A4AER62) ETP Bitcoin con un TER dello 0,2% annuo, che lo rende ideale per le allocazioni strategiche. Il prodotto è pensato per gli investitori istituzionali di lungo termine che cercano efficienza dei costi e affidabilità del benchmark. Il NAV viene calcolato tre volte al giorno, combinando la liquidità del mercato primario di Hong Kong, dell'UE e degli Stati Uniti.

(BTC1, ISIN: DE000A4AER62) ETP Bitcoin con un TER dello 0,2% annuo, che lo rende ideale per le allocazioni strategiche. Il prodotto è pensato per gli investitori istituzionali di lungo termine che cercano efficienza dei costi e affidabilità del benchmark. Il NAV viene calcolato tre volte al giorno, combinando la liquidità del mercato primario di Hong Kong, dell'UE e degli Stati Uniti. Il Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32, ISIN: DE000A3G90G9), uno strumento di livello istituzionale, a basso costo e altamente liquido, pensato per sfruttare al meglio lo staking di ETH e massimizzare i risultati per gli investitori. In quanto ancorato a un benchmark reale, consente agli investitori di valutare con precisione le opportunità di staking e di misurare le performance in modo trasparente rispetto agli standard di settore.

(ET32, ISIN: DE000A3G90G9), uno strumento di livello istituzionale, a basso costo e altamente liquido, pensato per sfruttare al meglio lo staking di ETH e massimizzare i risultati per gli investitori. In quanto ancorato a un benchmark reale, consente agli investitori di valutare con precisione le opportunità di staking e di misurare le performance in modo trasparente rispetto agli standard di settore. Il Bitwise Solana Staking ETP (BSOL, ISIN: DE000A4A59D2), uno strumento emesso in Germania e progettato per offrire i massimi rendimenti dallo staking di SOL. Con benchmark su un indice di staking – il Compass Solana Total Return Monthly Index – potendo così offire un quadro chiaro e trasparente per performance e valutazione.

(BSOL, ISIN: DE000A4A59D2), uno strumento emesso in Germania e progettato per offrire i massimi rendimenti dallo staking di SOL. Con benchmark su un indice di staking – il Compass Solana Total Return Monthly Index – potendo così offire un quadro chiaro e trasparente per performance e valutazione. Il Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20, ISIN: DE000A3G3ZL3), strumento che replica l’andamento dell’indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped, gestito da MSCI e ribilanciato trimestralmente. L’indice segue le 20 principali criptovalute investibili, che coprono circa il 90% della capitalizzazione totale del mercato cripto.

(DA20, ISIN: DE000A3G3ZL3), strumento che replica l’andamento dell’indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped, gestito da MSCI e ribilanciato trimestralmente. L’indice segue le 20 principali criptovalute investibili, che coprono circa il 90% della capitalizzazione totale del mercato cripto. Il Bitwise Physical XRP ETP (GXRP, ISIN: DE000A3GYNB0), strumento che replica il valore di Ripple (XRP), il quinto asset cripto al mondo per capitalizzazione, con oltre 80 miliardi di dollari. Ripple ha visto una crescente adozione grazie agli utilizzi del suo Ledger, in particolare nei pagamenti transfrontalieri, nella DeFi istituzionale e nella tokenizzazione di asset reali.





Ronald Richter, Regional Director Investment Strategy di Bitwise Europe, ha dichiarato: “Questi cinque prodotti di punta che abbiamo quotato in Svizzera espandono le possibilità per gli investitori di cogliere appieno il potenziale dell’ecosistema cripto. I mercati europei si stanno aprendo rapidamente agli asset digitali e la Svizzera, per le sue caratteristiche e il suo posizionamento nel cuore dell’Europa. Sono estremamente soddisfatto di ampliare la nostra gamma di prodotti sulla rinomata SIX Exchange, con ETP su prodotto, soluzioni di staking, e repliche di indici di settore.”

Bradley Duke, Amministratore Delegato e responsabile per l’Europa di Bitwise, ha aggiunto: “L’espansione della nostra gamma di prodotti in Svizzera rappresenta per noi di Bitwise un passo successivo naturale e si inserisce perfettamente nella nostra strategia che mira a puntare ETP Cripto di prim’ordine in tutta Europa. I nostri prodotti offrono agli investitori un’ampia gamma di opzioni per beneficiare della creazione di valore negli asset digitali, utilizzando strumenti sicuri, regolamentati e supportati da un’infrastruttura finanziaria costruita con attenzione.”

Bitwise Asset Management ha accelerato l’espansione delle sue attività in Europa dopo l'acquisizione lo scorso anno di ETC Group. I suoi prodotti sono negoziati in tutti i principali listini europei.

La società si impegna nella progettazione di prodotti di qualità e nella loro gestione professionale, guardando sempre alla trasparenza; per questo pubblica regolarmente approfondimenti di mercato per educare e informare gli investitori sulle opportunità emergenti nello spazio degli asset digitali.

Gli ETP di Bitwise sono prodotti finanziari regolamentati, domiciliati in Germania. Gli utenti non hanno bisogno di un wallet di criptovalute per investire nei prodotti, che sono interamente garantiti dagli asset sottostanti, conservati in cold-storage in custodia professionale. Detenuti in un conto titoli o in un portafoglio di ETF, gli ETP possono essere negoziati in modo simile agli ETF, ma non rientrano nella normativa UCITS europea.

Bitwise ETPs – Dati di Trading – SIX Swiss Exchange





About Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi quattro anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin più grande e più liquido d'Europa e il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwiseinvestments.eu



