BIC: Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital au 31 août 2025

Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital
au 31 août 2025

Clichy, France – 04 septembre 2025

Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Au 31 août 2025, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 41 621 162 actions, représentant:
-        58 339 327 droits de vote,
-        57 894 819 droits de vote nets des actions privées de droits de vote




Contacts

Brice Paris
VP Relations Investisseurs
+33 6 42 87 54 73
brice.paris@bicworld.com

 

Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com

 

 

  		Bethridge Toovell
VP Communications Groupe
+1 917 821 4249
bethridge.toovell@bicworld.com  

 

Isabelle de Segonzac
Image 7, Relations Presse
+33 6 89 87 61 39
isegonzac@image7.fr

 

Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 28 octobre 2025
Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

