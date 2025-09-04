Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 4. september 2025
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 8. september 2025
Med virkning fra den 8. september 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 8. september 2025 til den 8. december 2025:
Obligationer uden renteloft
DK0030513155, (SNP), udløb 2027, ny rente pr. 8. september 2025: 3,5750% p.a.
