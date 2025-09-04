Dynacor fait le point sur ses activités, notamment sur l'avancement de son expansion

MONTRÉAL, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») est heureuse de fournir une mise à jour sur ses activités et les progrès réalisés dans le cadre de son plan d'expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

Mise à jour opérationnelle

Suite à la levée des barrages routiers à la mi-juillet, l'approvisionnement en minerai de l'usine a repris et les opérations tournent à nouveau à pleine capacité. La Société se concentre fortement sur la réalisation de ses objectifs en maximisant sa production et ses achats, et en déployant ses projets d'optimisation de l'usine.

Depuis leur lancement et leur mise en œuvre par les nouvelles équipes de Dynacor, les projets d'optimisation commencent à améliorer l'efficacité et la productivité de l'usine. Entre autres, ils ont réduit la consommation de réactifs; redéfini et mis en œuvre des processus et des procédures de gestion; amélioré le laboratoire et la consommation d'eau; et optimisé le parc à résidus. Soutenue par ses opérations renforcées et ses équipes expérimentées, Dynacor est bien placée pour connaître un second semestre plus solide.

Mise à jour sur l'expansion

Sénégal – La construction par Dynacor d'une usine pilote au Sénégal se poursuit comme prévu. La mobilisation de l'équipe de construction a commencé sur le site. Les travaux de construction d'une route d'accès de trois kilomètres, de déboisement et de barrière commenceront dès la fin de la saison des pluies en septembre. La construction du parc à résidus devrait débuter à la fin du mois de septembre. La livraison de l'usine pilote modulaire est prévue au quatrième trimestre, et la première extraction de minerai demeure prévue pour le premier trimestre 2026.

Équateur – Depuis la signature en juillet de l'accord d'achat d'actions visant l'acquisition de l'usine de traitement Svetlana, l'équipe de Dynacor a commencé à définir sa nouvelle structure organisationnelle, à planifier la modernisation de l'usine et à faire connaître l'entreprise à l'échelle locale. Structure organisationnelle – Les cadres bancaire, juridique et fiscal de la Société sont en cours d'établissement avec les autorités compétentes, et les discussions avancent avec le MPCEIP, le ministère équatorien de la Production, du Commerce extérieur, de l'Investissement et de la Pêche, concernant la signature d'un accord de protection des investissements (API). L'API est un contrat soutenu par le gouvernement qui garantit la stabilité juridique, fiscale et réglementaire aux investisseurs en échange de leur engagement à réaliser un projet d'investissement individuel. Modernisation de l'usine – La définition de l'étendue des travaux pour les appels d’offres progresse bien. Les priorités immédiates comprennent l'évaluation du parc à résidus actif et la mise hors service en toute sécurité des deux parcs à résidus historiques, conformément aux normes internationales. Une évaluation complète de la principale sous-station électrique est également prévue afin de faciliter la mise en service de gros moteurs. La plupart des employés restants de l'usine ont été conservés, ce qui facilite le transfert de connaissances et améliore la préparation opérationnelle.

Engagement des parties prenantes – Suite à son approbation du gouvernement, l'équipe de Dynacor entamera prochainement le processus de participation sociale pour l'étude complémentaire du plan d'étude de l'impact environnemental (EIE) de l'usine Svetlana. Au cours de cette phase d'information, Dynacor sera en contact avec les membres de la communauté et leur fournira des explications détaillées sur son plan de gestion environnementale et son programme de relations communautaires. Compte tenu de l'absence de dialogue avec la communauté depuis la fermeture de l'usine, la Société se réjouit de pouvoir présenter Dynacor, son engagement à favoriser la création de valeur partagée avec les parties prenantes locales et ses antécédents en matière de gestion de l’environnement responsable.



La Société reste dans les délais pour générer plus de 1 milliard $ US de ventes d'ici 2030.



Un tronçon de 3 kilomètres de la route menant à la propriété sénégalaise sera amélioré afin de soutenir les opérations de l'usine pilote.



L'équipe de Dynacor a rencontré le ministère équatorien de la Production, du Commerce extérieur, des Investissements et de la Pêche.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise En Garde Concernant Les Énoncés Prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

