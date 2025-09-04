Bombardier annonce le lancement d’un placement de 250 millions $ US de billets de premier rang additionnels 6,75% échéant en 2033 pour rembourser la dette existante

MONTRÉAL, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait lancé un placement de billets de premier rang échéant en 2033 d’un montant en capital global de 250 millions $ US (les « billets additionnels »). Les billets additionnels constitueront une émission supplémentaire de billets de premier rang 6,750 % échéant en 2033, actuellement d’un montant en capital global de 500 millions $, initialement émis le 29 mai 2025, et formeront une seule série avec ceux-ci.

Bombardier entend utiliser le produit tiré du placement des billets additionnels, ainsi que l’encaisse disponible, i) pour financer le remboursement de sa dette en cours, y compris le rachat de l’ensemble de ses billets de premier rang 7,125 % échéant en 2026 encore en circulation (les « billets échéant en 2026 », ce rachat étant appelé le « rachat conditionnel des billets échéant en 2026 »), et le rachat d’un montant en capital global d’environ 84 millions $ US de ses billets de premier rang 7,875 % échéant en 2027 en circulation (les « billets échéant en 2027 », ce rachat étant appelé le « rachat conditionnel des billets échéant en 2027 » et, avec le rachat conditionnel des billets échéant en 2026, les « rachats conditionnels des billets »), et ii) pour payer les intérêts courus et les frais connexes. À la date des présentes, le montant en capital global impayé à l’égard des billets échéant en 2026 s’élève à 166 289 000 $ US et le montant en capital global impayé à l’égard des billets échéant en 2027 s’élève à 183 142 000 $ US.

La réalisation du placement des billets additionnels et les rachats conditionnels des billets dépendent de la conjoncture des marchés et d’autres circonstances, et rien ne garantit que Bombardier sera en mesure de mener ces opérations à bien ni qu’elle y parviendra selon les modalités décrites ci-dessus. Les rachats conditionnels des billets devraient être assujettis à certaines conditions, dont la réalisation du placement des billets additionnels.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les titres dont il est question dans les présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États-Unis qu’à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (qualified institutional buyers) conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act des États-Unis et à l’extérieur des États-Unis que conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act des États-Unis. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada seront effectuées sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les titres ne seront offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.

La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets additionnels et ne constitue ni une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente des billets échéant en 2026 ou des billets échéant en 2027. La présente annonce ne constitue pas un avis de rachat à l’égard des billets échéant en 2026 ou des billets échéant en 2027. Le rachat des billets échéant en 2026 et des billets échéant en 2027 sera fait conformément à un avis de rachat aux termes des actes de fiducie régissant ces billets.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.





