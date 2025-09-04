Michelin | Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social

Clermont-Ferrand, le 04 septembre 2025

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Société en commandite par actions au capital de € 352 874 393

855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND

Siège social : 23, place des Carmes-Déchaux - 63000 Clermont-Ferrand

Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social

(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 31/07/2025



705 748 786



Nombre de droits de vote théoriques : 1 034 772 360



Nombre de droits de vote exerçables : 1 034 771 533*

* Compte tenu de 827 actions en auto-détention

Coordonnées de contact

Relations Investisseurs







investor-relations@michelin.com







Guillaume Jullienne







guillaume.jullienne@michelin.com







Benjamin Marcus

benjamin.marcus@michelin.com











Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com











Actionnaires individuels







+33 (0) 4 73 32 23 05







Muriel Combris-Battut

muriel.combris-battut@michelin.com







Elisabete Antunes

elisabete.antunes@michelin.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site Internet michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe