Jeunesse, J’écoute créera la première fondation nationale dédiée à la santé mentale des jeunes au Canada

TORONTO, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeunesse, J’écoute (JJE) a annoncé qu’il évoluerait au début de 2026 pour créer la première fondation nationale dédiée à la santé mentale des jeunes au Canada. Cette initiative donnera lieu à la création de deux entités : la Fondation JJE et l’entreprise opérationnelle JJE. Cette nouvelle gouvernance renforcera la capacité de JJE à servir les jeunes grâce à une plus grande flexibilité, à une efficacité opérationnelle accrue, ainsi qu’à une croissance et à une innovation à long terme.

« Cette prochaine étape passionnante dans notre évolution en tant que leader de la santé mentale des jeunes permettra à JJE de continuer à innover et à se développer pour répondre aux besoins émergents des jeunes au Canada, tout en préservant et en protégeant nos activités fondamentales », a déclaré Tracy Sandler, présidente du conseil d’administration de JJE. « Ce changement vise à donner un nouvel élan qui nous permettra de nous concentrer et de croître en tant qu'organisation. L’entreprise opérationnelle continuera d’offrir directement du soutien et des services aux jeunes, comme auparavant, tandis que la Fondation sera entièrement dédiée à la collecte de fonds et aux relations avec les donateurs et donatrices de JJE. »

En créant deux entités distinctes mais interconnectées, la mise en place d'une fondation dédiée garantira que les contributions des donateurs et donatrices aient le plus grand impact possible. Parallèlement, en se concentrant sur le financement et le développement de ressources, JJE pourra investir dans davantage de services qui changent la vie des jeunes au Canada et en rejoindre encore plus. Ce modèle a été conçu pour éviter les redondances grâce au partage des ressources organisationnelles, ce qui permettra d'assurer une collaboration fluide entre les deux entités.

« Depuis 36 ans, et dès le tout premier appel en 1989, Jeunesse, J’écoute est un chef de file en matière de santé mentale des jeunes », a déclaré Susan Morris, présidente-directrice générale intérimaire de JJE. « Notre travail n’est jamais terminé. Nous innovons constamment et cherchons toujours à nous améliorer, car les jeunes ont besoin et méritent un espace pour libérer leurs émotions sur n’importe quel sujet, à tout moment. Chez JJE, nous savons que les jeunes au Canada traversent une crise, parce que nous leur parlons chaque jour. Cette nouvelle structure nous aidera à suivre le rythme de l’augmentation des besoins en santé mentale des jeunes, afin que nous puissions continuer à en soutenir davantage, de plus de façons. »

Elle a ajouté : « C'est la prochaine grande étape de notre parcours de croissance et d'innovation. Le passage à un modèle à deux entités nous permet de poursuivre l'élargissement rapide de nos programmes éprouvés et de mettre en place de nouveaux services innovants. En même temps, les donateurs et donatrices peuvent contribuer à l’avenir de JJE en rejoignant directement un plus grand nombre de jeunes et en leur fournissant des ressources en santé mentale, tout en protégeant les services essentiels du quotidien. En restant fidèles à notre mission et à notre engagement, nous demeurons un leader de confiance occupant une position vraiment unique au Canada. »

Le passage à une structure à deux entités permettra à chacune d'entre elles de maintenir son propre conseil d’administration, doté de compétences spécialisées pour un impact maximal, ainsi qu’une présidence-direction générale pour l’entreprise opérationnelle et pour la Fondation.

Comme annoncé précédemment (voir le communiqué de presse du 1 mai 2025), à la suite de la nomination de Katherine (Kathy) Hay, l’ancienne présidente-directrice générale, au Sénat du Canada, depuis le 1 septembre 2025, Susan Morris poursuit son mandat de présidente-directrice générale intérimaire jusqu’à la fin de l’année. Kathy Hay agit désormais en tant que conseillère stratégique auprès du conseil d'administration et de la PDG intérimaire. L’équipe de direction de JJE continue de soutenir le conseil d’administration dans la mise en œuvre de son plan de relève complet, qui inclut le recrutement de président·e·s-directeur·rice·s général·e·s pour l’entreprise opérationnelle et la fondation, dans le but d'assurer un leadership permanent d'ici janvier 2026.

Durant cette période de changements stimulants, JJE continuera de prospérer et d'être là pour les jeunes du Canada, car ces derniers ont besoin et méritent un espace pour libérer leurs émotions sur n'importe quel sujet, à tout moment.

Citation supplémentaire :

« La direction et le conseil d’administration de JJE étudient cette structure à deux entités depuis plusieurs années, en s’inspirant d’autres exemples dans notre secteur, afin de s’assurer que les risques et les avantages soient minutieusement évalués. En tant qu’organisation, nous croyons qu’il s’agit de la prochaine étape logique pour soutenir la croissance de JJE. Nous sommes des pionnier·ère·s en matière de soutien à la santé mentale des jeunes depuis plus de 35 ans, et la création d’une fondation JJE vient amplifier cet héritage. »

Tracy Sandler, présidente du conseil d’administration de Jeunesse, J’écoute.

À propos de Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J’écoute (JJE) est la première et seule solution numérique innovante de santé mentale accessible 24 h/24, 7 j/7 au Canada, ainsi qu’un leader mondial en innovation pour la santé mentale des jeunes. Depuis plus de 35 ans, JJE est un espace de confiance où toutes les émotions et préoccupations, grandes ou petites, peuvent être exprimées. L’organisme permet aux jeunes partout au pays de libérer leurs émotions grâce à un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. Avec l’innovation au cœur de notre ADN, JJE évolue constamment en combinant technologie et empathie grâce à l’expertise de nos professionnel·le·s cliniques, afin de mieux répondre aux besoins des jeunes. JJE a récemment lancé l’accélérateurJJ’E, une initiative visant à développer des solutions évolutives pour des enjeux complexes de santé mentale, tout en amplifiant les voix des jeunes et en favorisant les partenariats à l’échelle mondiale. JJE s’appuie avec gratitude sur la générosité des donateur·rice·s, bénévoles, partenaires communautaires, entreprises et gouvernements pour soutenir et développer ses programmes. Découvrez-en plus sur JeunesseJecoute.ca.

